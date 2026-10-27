پیام اضطراری نتانیاهو در روز انتخابات

به گزارش تابناک؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در یک پیام اضطراری اعلام کرد: وضعیت اضطراری! فعالان چپ به حوزه‌ های رأی‌ گیری هجوم برده‌اند و فعالان راست بی‌تفاوت هستند. وقت بیدار شدن است. بیرون بروید و دیگران را هم برای رأی دادن بیرون ببرید - به حزب لیکود رأی دهید!

پیام اضطراری نتانیاهو برای ترغیب حامیان لیکود به رأی‌دهی

بیست‌وششمین دوره انتخابات پارلمانی اسرائیل در فضایی به شدت دوقطبی، امنیتی و پس از تحولات پرتنش نظامی منطقه با استقبالی کم‌سابقه از سوی رای‌دهندگان کلید خورد؛ به طوری که بر اساس داده‌های رسمی کمیته مرکزی انتخابات، نرخ مشارکت تا ساعت ۱۰ صبح به ۱۶.۶۸ درصد رسید که بالاترین میزان مشارکت در این ساعات اولیه از سال ۱۹۸۱ (۱۳۶۰ خورشیدی) به شمار می‌رود و بازگشت ده‌ها هزار شهروند از خارج در کنار حضور پررنگ جامعه عرب‌ها، نشانه‌های جدی از عزم عمومی برای تاثیرگذاری بر سرنوشت سیاسی این رژیم و تعیین تکلیف کرسی نخست‌وزیری میان ائتلاف حاکم و مخالفان را به نمایش گذاشته است.

منبع: صابرین نیوز