چین خواستار پایان محاصره کوبا توسط آمریکا شد

سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن بار دیگر از آمریکا می‌خواهد به درخواست برحق جامعه بین‌المللی توجه کرده و فورا به محاصره و تحریم‌های خود علیه کوبا پایان دهد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۳۱
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چین خواستار پایان محاصره کوبا توسط آمریکا شد

این اظهارات از سوی گائو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین در حالی بیان شد که مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را در محکومیت تحریم‌های چندین دهه‌ای آمریکا علیه کوبا تصویب کرد.

 به گزارش تابناک؛ وی در ادامه گفت :که از سال ۱۹۹۲ تاکنون، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۳۴ بار پیاپی با اکثریت قاطع آرا قطعنامه‌هایی را تصویب کرده و خواستار پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالیِ اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه کوبا شده است.

این مقام وزارت خارجه چین افزود که پکن همچنان به حمایت قاطع خود از کوبا در دفاع از حاکمیت ملی و کرامت این کشور و همچنین مخالفت با مداخله خارجی و محاصره، ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه خاطرنشان کرد: پکن بار دیگر از ایالات متحده می‌خواهد که به خواسته برحق جامعه جهانی گوش فرا دهد، فورا به محاصره و تحریم‌های کوبا پایان بخشد و دست از هرگونه اقدام برای اعمال فشار و اجبار علیه کوبا از جمله توسل به زور بردارد.

منبع: خبرگزاری شینهوا

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