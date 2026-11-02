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نبض خبر
تصاویر بازداشت هالووینیها توسط پلیس امنیت اخلاقی
پلیس امنیت اخلاقی چین خیابانهای اصلی را پر کرده، کاسپلیهای هالووین را مجبور به سوار شدن به ون کرده و دستور داده است که آرایش و لباسهایشان را درجا از تن درآورند. به کسب و کارهای محلی هشدار داده شده است و جشنهای هالووین اکیداً به پارکهای تفریحی خصوصی مانند دیزنیلند محدود شده است.
دیدگاهها (8)
ما که چیزی ندیدیم تو فیلم .اگر کسی چیزی دید بمام بگه
این جاهلها همون آریایی هایی هستند که عرب نمیپرستن، این ها همونهایی هستند که به محرم انتقاد میکنن. اینها همونایین که نوروز دل و دماغ ندارن چون مثلا عذادارن، این ها همون جماعتین که به مذهبیها میگن خرافاتی و... این جماعت نه اخلاق دارن، نه فرهنگ دارن، نه به چیزی پایبندن و مقلد محض از چیزهای پوچ هستن. به نظرم باید روی معرفی و ترویج جشنها و آیینهای خودمون بیشتر کار کنیم و اونها رو در قالبی نو به نسل جوان عرضه کنیم.
آریاییها چه ربطی به این موضوع دارند؟
یکم فکر کن عقل داشته باش روی عقده و کینه صحبت نکن؟
آریاییها قوم تمدن ساز بودند که دو امپراتوری ساسانی و هخامنشی دستاورد آنها است
عاقل باش و مانند جاهلها صحبت نکن
اینجا چین است نه ایران
پلیس نباید بیراهه رود و آلت دست این گروه و آن گروه شود و بهترین شیوه عمل به وظایف اصلی خود است.
چقدر واضحه همه چیز!!!!!!
بسیار کار خوبی کرده نیروی انتظامی
داداش پلیس چین هستش
ایران که کاری نداشتن
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