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آخرین خبریمن ادعای حمله به مکه را تکذیب کرد
8 دیدگاه19332 بازدید ثبت‌شدهفیلم
سیاست
کد خبر: 100000122 19332 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر بازداشت هالووینی‌ها توسط پلیس امنیت اخلاقی

پلیس امنیت اخلاقی چین خیابان‌های اصلی را پر کرده، کاسپلی‌های هالووین را مجبور به سوار شدن به ون کرده و دستور داده است که آرایش و لباس‌هایشان را درجا از تن درآورند. به کسب و کارهای محلی هشدار داده شده است و جشن‌های هالووین اکیداً به پارک‌های تفریحی خصوصی مانند دیزنی‌لند محدود شده است.




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برچسب‌ها:چینهالووینتهاجم فرهنگیپلیس امنیت اخلاقیویدیو

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دیدگاه‌ها (8)

Xhks۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۷:۴۷

ما که چیزی ندیدیم تو فیلم .اگر کسی چیزی دید بمام بگه

م.۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۱۲

این جاهل‌ها همون آریایی هایی هستند که عرب نمیپرستن، این ها همونهایی هستند که به محرم انتقاد میکنن. اینها همونایین که نوروز دل و دماغ ندارن چون مثلا عذادارن، این ها همون جماعتین که به مذهبی‌ها میگن خرافاتی و... این جماعت نه اخلاق دارن، نه فرهنگ دارن، نه به چیزی پایبندن و مقلد محض از چیزهای پوچ هستن. به نظرم باید روی معرفی و ترویج جشنها و آیینهای خودمون بیشتر کار کنیم و اونها رو در قالبی نو به نسل جوان عرضه کنیم.

دنا اورمزد۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۴:۵۴ · در پاسخ به م.

آریایی‌ها چه ربطی به این موضوع دارند؟
یکم فکر کن عقل داشته باش روی عقده و کینه صحبت نکن؟

آریایی‌ها قوم تمدن ساز بودند که دو امپراتوری ساسانی و هخامنشی دستاورد آنها است

عاقل باش و مانند جاهل‌ها صحبت نکن

مهدی۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۵۳ · در پاسخ به م.

اینجا چین است نه ایران

سی۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۰۳

پلیس نباید بیراهه رود و آلت دست این گروه و آن گروه شود و بهترین شیوه عمل به وظایف اصلی خود است.

محمودی۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۱۸

چقدر واضحه همه چیز!!!!!!

شهروند۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۱۰

بسیار کار خوبی کرده نیروی انتظامی

...۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۵۱ · در پاسخ به شهروند

داداش پلیس چین هستش
ایران که کاری نداشتن

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