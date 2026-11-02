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پلیس امنیت اخلاقی چین خیابان‌های اصلی را پر کرده، کاسپلی‌های هالووین را مجبور به سوار شدن به ون کرده و دستور داده است که آرایش و لباس‌هایشان را درجا از تن درآورند. به کسب و کارهای محلی هشدار داده شده است و جشن‌های هالووین اکیداً به پارک‌های تفریحی خصوصی مانند دیزنی‌لند محدود شده است.