عکس: سانحه مرگبار قطار در مصر

در جریان حادثه خروج از خط یا برخورد قطار در شهر العیاط واقع در استان جیزه مصر، دست‌کم ۷ تن کشته و ۱۱۲ نفر مصدوم شدند؛ حادثه‌ای که به توقف موقت خط آهن حیاتی قاهره - اسوان در هر دو جهت انجامید.