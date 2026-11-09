عکس: سانحه مرگبار قطار در مصر
در جریان حادثه خروج از خط یا برخورد قطار در شهر العیاط واقع در استان جیزه مصر، دستکم ۷ تن کشته و ۱۱۲ نفر مصدوم شدند؛ حادثهای که به توقف موقت خط آهن حیاتی قاهره - اسوان در هر دو جهت انجامید.
در جریان حادثه خروج از خط یا برخورد قطار در شهر العیاط واقع در استان جیزه مصر، دستکم ۷ تن کشته و ۱۱۲ نفر مصدوم شدند؛ حادثهای که به توقف موقت خط آهن حیاتی قاهره - اسوان در هر دو جهت انجامید.
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