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دماهای زیر صفر و یخبندان برای بخشهایی از کشور + نقشه
بنا بر این الگوها، دماهای زیر صفر در ارتفاعات غربی-شمالی کشور قابل انتظار است.
به گزارش تابناک،. در نقشه الگوی دمای کمینه صبح روز سهشنبه مشخص شده است.
بنا بر این الگوها، دماهای زیر صفر در ارتفاعات غربی-شمالی کشور قابل انتظار است.
منبع: هواشناسی
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