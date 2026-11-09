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دماهای زیر صفر و یخبندان برای بخش‌هایی از کشور + نقشه

بنا بر این الگوها، دماهای زیر صفر در ارتفاعات غربی-شمالی کشور قابل انتظار است.

کد خبر: 4200886تاریخ انتشار: 1002 بازدید۰

هواشناسی
به گزارش تابناک،. در نقشه الگوی دمای کمینه صبح روز سه‌شنبه مشخص شده است. 

بنا بر این الگوها، دماهای زیر صفر در ارتفاعات غربی-شمالی کشور قابل انتظار است.

منبع: هواشناسی

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هواشناسیبارندگیبارش برفکاهش دمایخبندانبرف پاییزیبارش شدید باران

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