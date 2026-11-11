فعالیت ۱۲ موکب خارجی بهارستان در اربعین

گروه استان‌ها - رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بهارستان از فعالیت ۱۲ موکب خارجی این شهرستان در ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار موکب فاطمه الزهرا (س) در کربلای معلی به نام شهرستان بهارستان ثبت شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سرگردپاسدار «عزیزحسین‌زاده» رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بهارستان در نشست خبری با اصحاب رسانه که در فضای معنوی و عطرآگین به حضور پیکر مطهر شهید گمنام ۲۱ ساله در ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان بهارستان برگزار شد، با گرامیداشت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: این ستاد در سه بخش صالحیه، گلستان و نسیم‌شهر فعالیت می‌کند و نذورات مردمی را برای توسعه و بازسازی حرمین شریفین در کربلای معلی، نجف اشرف، سامرا و کاظمین جمع‌آوری می‌کند.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عتبات عالیات افزود: صحن حضرت زینب(س) در کربلای معلی به همت ستاد بازسازی به قابلیت چشمگیری رسیده و فاز اصلی آن در میلاد حضرت زینب (س) به بهره‌برداری رسید. همچنین صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف هر سال مورد استقبال زائران، به ویژه زائران اربعین حسینی قرار می‌گیرد.

اعزام رایگان زائران بهارستان به اربعین

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات بهارستان تصریح کرد: هر سال با مصوبه شهرستان و همکاری فرماندار، فرمانده سپاه، امام جمعه و دستگاه‌های اجرایی، شهروندان سه بخش بهارستان به صورت رایگان برای زیارت اربعین حسینی به کربلای معلی اعزام می‌شوند.

سردار حسین‌زاده با بیان اینکه ۱۲ موکب خارجی از بهارستان برای خدمات‌رسانی در عراق اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: بیش از ۱۵۰ موکب داخلی نیز در پایگاه‌های بسیج، حسینیه‌ها و مساجد فعال هستند. امسال در خیابان صدره کربلا، مدرسه عدنانیه به نام موکب فاطمه الزهرا (س) بیش از ۵۰۰۰ نفر اسکان و اطعام شدند و از سال آینده موکب مرکزی به نام شهرستان بهارستان در مسیر پیاده‌روی برپا خواهد شد.

قرعه‌کشی ماهانه ۵ سفر مشهد و یک سفر کربلا

وی از برگزاری قرعه‌کشی رایگان سفرهای زیارتی خبر داد و اظهار کرد: در هر مناسبت مذهبی، ۵ سفر مشهد مقدس و یک سفر کربلای معلی به قید قرعه به اعضای کانال ایتای ستاد اهدا می‌شود. تاکنون ۷ مرحله قرعه‌کشی انجام شده و بیش از ۲۳۰۰ نفر از شهروندان بهارستان عضو این کانال هستند.

سردار حسین‌زاده با تأکید بر شفاف‌سازی نذورات مردمی گفت: از مرداد تا پایان مهرماه امسال، بالغ بر یکصد میلیون تومان وجه نقد و نذورات غیرنقدی از جمله چند گرم طلا جمع‌آوری و به ستاد مرکزی تحویل شده است. همچنین ۲۰۰ متر زمین در امامزاده باقر (ع) گلستان و زمینی در خیرآباد نسیم‌شهر اهدا شده است.

طرح کاشی حرم و شجره طوبی

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات بهارستان از طرح‌های مردمی ستاد خبر داد و افزود: در طرح کاشی حرم، شهروندان می‌توانند نام خود یا عزیزانشان را برای ثبت در صحن حضرت زینب (س) و صحن عقیله ثبت کنند. در طرح شجره طوبی نیز کشاورزان و باغداران می‌توانند درختان یا زمین‌های خود را وقف اهل بیت (ع) کنند و سند افتخار دریافت کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی ستاد بیان کرد: پیکر مطهر شهید گمنام به همراه پرچم‌های متبرک گنبد حرم امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع) و حضرت رقیه (س) در مدارس، مساجد و حسینیه‌ها حضور می‌یابد و برنامه‌های تربیتی ویژه نوجوانان در دستور کار قرار دارد. کارگاه‌های آموزشی ویژه بانوان و آقایان نیز در عرصه‌های فرهنگی، خدماتی و بهداشتی برگزار می‌شود.

۹۷ خادم رسانه‌ای در بهارستان

سردار حسین‌زاده با تقدیر از مشارکت اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: در سه ماه گذشته ۹۷ نفر از شهروندان بهارستان به عنوان خادم رسانه و خادم مراسمات اعلام آمادگی کرده‌اند و ما در حوزه طراحی، عکاسی، فیلمبرداری و مستندسازی از ظرفیت آنان بهره می‌بریم.وی در پایان با اشاره به حضور پیکر مطهر شهید گمنام در شهرستان از یکشنبه تا پنجشنبه ۲۱ آبان ماه گفت: مراسم تشییع باشکوه این شهید روز جمعه همزمان با شهادت حضرت زهرا (س) در تهران برگزار می‌شود و تدفین شهید گمنام در پارک آیینی گلستان در ۲ آذر ماه، سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) انجام خواهد شد.