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رسیدگی به ۱۰۷۱ پرونده مجروحین جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی و ناآرامی‌های ۱۴۰۴ در تهران

گروه استان‌ها - معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران از بررسی یک‌هزار و ۷۱ پرونده مجروحین مرتبط با جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی و ناآرامی‌های سال ۱۴۰۴ در ۱۶ نوبت برگزاری کمیسیون تشخیص و احراز مصادیق شهید و ایثارگر شهرستان تهران خبر داد.

کد خبر: 4202345تاریخ انتشار: 3 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «مرتضی دشتی» معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ دوم و سوم تحمیلی و ناآرامی‌های سال گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی، کمیسیون تشخیص و احراز مصادیق شهید و ایثارگری شهرستان تهران با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، پزشکی قانونی و سایر مراجع ذی‌ربط امنیتی و انتظامی، در ۱۶ نوبت تشکیل شد.

وی افزود: در جریان فعالیت این کمیسیون، یک‌هزار و ۷۱ پرونده مربوط به مجروحین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل مربوط، تعداد ۵۹۴ پرونده برای ادامه فرآیند رسیدگی و تأیید رأی فرمانداری به استانداری تهران ارسال شد تا پس از بررسی به بنیاد شهید تهران بزرگ اعلام شود.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران خاطرنشان کرد: این روند با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول و با هدف بررسی دقیق مستندات، احراز مصادیق و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مجروحین همچنان ادامه دارد.

دشتی در پایان از همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران بیمارستان‌ها در ارائه مدارک و مستندات بالینی افراد مجروح قدردانی کرد و این همراهی را در پیشبرد روند بررسی و تکمیل پرونده‌ها مؤثر دانست.

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