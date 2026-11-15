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زمین‌لرزه ۳ ریشتری لواسان را لرزاند/ لرزش در بخش‌هایی از تهران احساس شد

گروه استان‌ها - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۱۴: ۰۲ امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه در حوالی لواسان استان تهران رخ داد که لرزش آن در بخش‌هایی از تهران احساس شد.

کد خبر: 4202032تاریخ انتشار: 39 بازدید

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، این زمین‌لرزه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۵.۶۹ درجه عرض شمالی و ۵۱.۵۸ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.

گفتنی است این زمین‌لرزه در محدوده شرق تهران و حوالی لواسان رخ داده و تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی آن منتشر نشده است.

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برچسب ها

تهرانزمین لرزهلواسان

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