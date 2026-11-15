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زمینلرزه ۳ ریشتری لواسان را لرزاند/ لرزش در بخشهایی از تهران احساس شد
گروه استانها - زمینلرزهای به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۱۴: ۰۲ امروز یکشنبه ۲۴ آبانماه در حوالی لواسان استان تهران رخ داد که لرزش آن در بخشهایی از تهران احساس شد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری، این زمینلرزه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۵.۶۹ درجه عرض شمالی و ۵۱.۵۸ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.
گفتنی است این زمینلرزه در محدوده شرق تهران و حوالی لواسان رخ داده و تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی آن منتشر نشده است.
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