اجرای احکام ساختوسازهای غیرمجاز در ری تسریع شود
گروه استانها - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران بر تسریع اجرای احکام ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان ری تأکید کرد و گفت: صیانت از اراضی کشاورزی و باغات باید با برنامه عملیاتی مستمر، پایش دقیق اراضی و هماهنگی دستگاههای مسئول دنبال شود.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «سید کمالالدین میرجعفریان» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و زمینخواری شهرستان ری اظهار کرد: فرمانداری ری باید با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی، برنامهای جدی و مستمر برای حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات و پیشگیری از تصرفات جدید اجرا کند.
وی با تأکید بر ارزیابی عملکرد دستگاهها افزود: تمامی دستگاههای مرتبط موظفاند گزارش جامع اقدامات خود از ابتدای سال تاکنون را تهیه و به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارسال کنند تا روند اجرای مأموریتها و نتایج اقدامات بررسی شود.
میرجعفریان، شناسایی دقیق اراضی و استفاده از اطلاعات مکانی را از الزامات پیشگیری از تخلفات دانست و تصریح کرد: فرمانداری ری باید با همکاری دفتر فنی استانداری، اراضی آزاد را بر اساس مختصات دقیق UTM شناسایی و وضعیت آنها را با دادههای سال ۱۴۰۴ مقایسه کند تا تغییرات احتمالی و تصرفات جدید بهصورت مستمر رصد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران همچنین بر اجرای دقیق قوانین و اعمال حداکثر جریمههای قانونی در چارچوب ماده ۱۰۰ برای افزایش بازدارندگی تأکید کرد و گفت: احکام صادرشده از ابتدای سال تاکنون باید با سرعت و دقت اجرا و گزارش نتیجه به استانداری ارائه شود.
در این نشست همچنین مقرر شد دستگاههای مسئول، از جمله منابع طبیعی و راه و شهرسازی، گزارشهای تصویری مستند از وضعیت اراضی تصرفشده و آزادشده را برای بررسی و پایش به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارسال کنند.
گفتنی است؛ این جلسه در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، با حضور «زهرا احمدی» مدیرکل نظارت و صیانت از حریمهای شهری استانداری، و مشارکت ویدئوکنفرانسی فرمانداری ری و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
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