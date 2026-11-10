سرپرست محیط زیست شهرستان رباطکریم خبرداد؛
تخریب ۹ کوره غیرمجاز زغال در رباطکریم با دستور قضایی
گروه استانها - سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباطکریم از تخریب ۹ کوره نیمهصنعتی غیرمجاز تولید زغال با دستور دادستان و همکاری نیروی انتظامی خبر داد و تأکید کرد: برخورد با فعالیتهای غیرمجاز و آلاینده با هدف پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از سلامت شهروندان با جدیت ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «معصومه عسگری» سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباطکریم در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای ضوابط و مقررات زیستمحیطی و مقابله با فعالیت کورههای غیرمجاز تولید زغال، ۹ کوره نیمهصنعتی با دستور مقام قضایی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی تخریب شد.
وی افزود: فعالیت اینگونه کورهها به دلیل انتشار آلایندههای جوی میتواند موجب کاهش کیفیت هوا و بروز پیامدهای نامطلوب زیستمحیطی و تهدید سلامت شهروندان شود؛ از این رو شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز تولید زغال در دستور کار این اداره قرار دارد.
عسگری با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی در مقابله با منابع آلاینده تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباطکریم با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، اقدامات نظارتی و قانونی برای شناسایی و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز و مغایر با ضوابط زیستمحیطی را با جدیت دنبال میکند.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباطکریم ضمن قدردانی از حمایت و همکاری دادستان شهرستان و عوامل نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: گشتها و پایشهای زیستمحیطی در سطح شهرستان استمرار خواهد داشت و با فعالیتهایی که موجب آلودگی محیط زیست و تهدید سلامت عمومی شوند، مطابق قانون برخورد میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.