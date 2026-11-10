گروه استان‌ها - سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم از تخریب ۹ کوره نیمه‌صنعتی غیرمجاز تولید زغال با دستور دادستان و همکاری نیروی انتظامی خبر داد و تأکید کرد: برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و آلاینده با هدف پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از سلامت شهروندان با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، «معصومه عسگری» سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای ضوابط و مقررات زیست‌محیطی و مقابله با فعالیت کوره‌های غیرمجاز تولید زغال، ۹ کوره نیمه‌صنعتی با دستور مقام قضایی و با همکاری عوامل نیروی انتظامی تخریب شد.

وی افزود: فعالیت این‌گونه کوره‌ها به دلیل انتشار آلاینده‌های جوی می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا و بروز پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی و تهدید سلامت شهروندان شود؛ از این رو شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز تولید زغال در دستور کار این اداره قرار دارد.

عسگری با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مقابله با منابع آلاینده تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، اقدامات نظارتی و قانونی برای شناسایی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و مغایر با ضوابط زیست‌محیطی را با جدیت دنبال می‌کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم ضمن قدردانی از حمایت و همکاری دادستان شهرستان و عوامل نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: گشت‌ها و پایش‌های زیست‌محیطی در سطح شهرستان استمرار خواهد داشت و با فعالیت‌هایی که موجب آلودگی محیط زیست و تهدید سلامت عمومی شوند، مطابق قانون برخورد می‌شود.