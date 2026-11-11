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آماده‌سازی ۳۰ سری جهیزیه و بیش از ۷۰۰ بسته حمایتی برای خانواده‌های نیازمند در شهرستان ری

گروه استان‌ها - جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران از آماده‌سازی بیش از ۳۰ سری جهیزیه، ۵۹۵ بسته معیشتی و ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای خانواده‌های نیازمند در مرحله ششم رزمایش «برکت ظهور» در شهرستان ری خبر داد.

کد خبر: 4201339تاریخ انتشار: 30 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، سردار «مجید امیرعبداللهیان» جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در حاشیه برگزاری رزمایش برکت ظهور شهرستان ری گفت: سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، در کنار انجام مأموریت‌های امنیتی در شهرستان‌های استان، مأموریت‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اجرای تورهای ایست‌وبازرسی و گشت‌های رضوی، اطلاعاتی و عملیاتی افزود: با وجود گستردگی مأموریت‌های امنیتی، برنامه‌های فرهنگی، تبیینی، بصیرتی، معنوی، ورزشی و خدمات‌رسانی در دستور کار سپاه قرار دارد و تلاش شده است هیچ‌یک از این مأموریت‌ها بر زمین نماند.

سردار جانشین فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران با بیان اینکه رزمایش «برکت ظهور» با همکاری بسیج سازندگی سپاه سیدالشهدا(ع)، مرکز نیکوکاری طلوع ظهور، کمیته امداد و قرارگاه جهادی امام رضا(ع) در شهرستان‌های استان تهران اجرا می‌شود، اظهار کرد: مرحله ششم این رزمایش امروز در شهرستان ری برگزار شد.

سردار امیرعبداللهیان ادامه داد: در این مرحله، بیش از ۳۰ سری جهیزیه، ۵۹۵ بسته معیشتی و ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای حمایت از خانواده‌های نیازمند تهیه و آماده توزیع شده است.

وی ارزش مجموع اقلام تهیه‌شده را حدود ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اقلام با مشارکت خیران، مردم، سپاه و دیگر نهادهای مشارکت‌کننده تأمین شده است.

سردار امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی در کنار مأموریت‌های امنیتی، با هدف حمایت از اقشار نیازمند، کمک به کاهش بخشی از مشکلات معیشتی خانواده‌ها و تقویت امید و همبستگی اجتماعی دنبال می‌شود.

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سپاهشهرریجهیزیه

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