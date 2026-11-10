گروه استان‌ها - رزمایش آمادگی دستگاه‌های خدمت‌رسان شهرستان پردیس در زمان بحران، با حضور مدیریت ستاد بحران فرمانداری و رؤسای ادارات گاز، برق و آبفا، به‌صورت آزمایشی در نانوایی‌های سطح شهر بومهن و جاجرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان تهران ، این رزمایش صبح امروز با حضور مدیریت ستاد بحران فرمانداری پردیس، حسن صادقی رئیس اداره گاز، رئیس اداره برق، رئیس اداره آبفا و کارکنان ادارات مربوطه در نانوایی‌های شهر بومهن و جاجرود برگزار شد. هدف از اجرای این مانور، سنجش آمادگی و واکنش دستگاه‌های خدمت‌رسان در شرایط بحرانی و قطعی همزمان آب، برق و گاز و ارزیابی توان نانوایی‌ها در استفاده از سوخت و انرژی جایگزین بود.





«حسن صادقی» رئیس اداره گاز شهرستان پردیس، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان تهران اظهار کرد: رزمایش کلاً تمرین‌های همکاران در مجموعه‌های دولتی برای آمادگی و تاب‌آوری‌هاست. این مانوری که امروز برگزار شد، خواستیم آن را با مردم برگزار بکنیم. خوب همان‌طور که شاهد بودید، صف طولانی در این نانوایی در حال تهیه خرید نان بودند که ما خدمات آب، برق و گاز را با مانور پیش‌بینی برخورد و اصابت برگزار کردیم که همه این خدمات قطع می‌شود تا باوری داشته باشد این نانوایی و بتواند بدون قطع خدمات ادامه فعالیت بدهد و این محصول سفره مردم را در اختیارشان بگذارد.

وی افزود: زمانی که این مانور اجرا شد، طبق استانداردش سریع کار انجام شد؛ بله استانداردها برگزار شد و شناسایی می‌شود. مثلاً فرض کنید امروز ما حضور بهداشت را به خاطر اینکه دعوتش نکردیم نداشتیم. خوب یکی از ایراداتی که مثلاً می‌توانیم مطرح کنیم، آبی که از منبع استفاده می‌شود حتماً باید آب بهداشتی و سالم باشد و تنها سازمانی که می‌تواند این را برای ما تأیید کند بهداشت و درمان بود که ما ازش دعوت به عمل نیاوردیم.

رئیس اداره گاز پردیس در ادامه درباره استفاده از گازهای جایگزین گفت: گازهای جایگزین دارند، گاز مایع دارند، روی این‌ها نظارت می‌شود، خطری ندارد که همزمان آن قطع بشیم. بله، پخش فرآورده حضور دارند، عوامل امدادی و حوادث گاز حضور دارند، ایمنی‌ها را چک می‌کنند و مشکل خاصی الحمدلله نبود. قبلاً هم آموزش‌های لازم به نانوایی‌ها داده شده بود که از اتصالات کپسول استفاده کنند و خدای نکرده به لوله‌کشی گاز شهر وصل نکنند که مخاطراتی داشته باشد.

گفتنی است در این رزمایش، دستگاه‌های خدمت‌رسان شهرستان پردیس با شبیه‌سازی شرایط بحرانی، میزان آمادگی خود را برای واکنش سریع و ارائه خدمات جایگزین در زمان قطعی آب، برق و گاز به‌ویژه در واحدهای نانوایی مورد ارزیابی قرار دادند