پردیس استعداد و نوآوری شهید ابراهیمی در دماوند افتتاح شد

گروه استان‌ها - پردیس استعداد و نوآوری شهید ابراهیمی، شعبه پارک فناوری پردیس در دماوند، با حضور رئیس پارک فناوری پردیس و جمعی مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد. این مرکز با استقرار ۳۰ شرکت و فعالیت ۶۲ متخصص، رسماً کار خود را در شرق استان تهران آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران ، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، پردیس استعداد و نوآوری شهید ابراهیمی به عنوان شعبه پارک فناوری پردیس در دماوند رسماً آغاز به کار کرد.

استقرار ۳۰ شرکت و فعالیت ۶۲ متخصص

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این مراسم، در حال حاضر ۳۰ شرکت در این مرکز مستقر هستند و بیش از ۶۲ نفر متخصص در آن‌ها فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها تاکنون ۲۹ محصول فناورانه و دانش‌بنیان توسعه داده‌اند و مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این مجموعه به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات آموزشی و اتصال به بازار

رئیس مرکز رشد فناوری نخبگان در این مراسم از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات آموزشی، برگزاری دوره‌های تخصصی، اتصال شرکت‌های مستقر به بازار و بهره‌مندی آن‌ها از خدمات و ظرفیت‌های پارک فناوری پردیس خبر داد و اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های استقرار و ایجاد فضای کار اشتراکی نیز در مراحل بعدی این طرح پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه این مرکز می‌تواند به مرکز توسعه کسب‌وکار فناوری در شرق استان تهران تبدیل شود، تصریح کرد: امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌های لازم، این مجموعه بتواند در رونق کارآفرینی شهر دماوند و اشتغال جوانان منطقه اثرگذاری داشته باشد.

تأکید واقف مرکز بر مسئولیت اجتماعی و حمایت از نسل جوان

در بخش دیگری از این مراسم« حاج اکبر ابراهیمی»خیر و واقف پردیس استعداد و نوآوری شهید ابراهیمی، با بیان بخشی از تجربیات زندگی و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود، بر اهمیت مسئولیت‌پذیری، کمک به دیگران و استفاده از توان مالی و امکانات در مسیر خدمت به جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود از فعالیت در مشاغل فنی و صنعتی، کمک به خانواده‌های نیازمند، حمایت از دانش‌آموزان و مشارکت در امور عام‌المنفعه را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود دانست و ابراز امیدواری کرد این مجموعه نیز بتواند در مسیر پرورش استعدادهای جوان و ایجاد فرصت‌های تازه برای نسل آینده مؤثر باشد.

همکاری سه‌جانبه پارک فناوری پردیس، بنیاد مصطفی (ص) و بنیاد نیکوکاری

این مرکز در قالب همکاری مشترک پارک فناوری پردیس، بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وسلم و بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی راه‌اندازی شده است. بر همین اساس، مقرر شده است با برقراری ارتباط با صنایع منطقه و دانشگاه‌ها، رویدادهای مشترک برگزار شود و ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها در خدمت فعالیت‌های صنعتی قرار گیرد.

انتقال تجربه متخصصان بازگشته و معرفی برنامه‌های توانمندسازی

در حاشیه این آیین، دو نفر از فناوران و متخصصان ایرانی بازگشته از خارج از کشور، تجربه‌های خود را با حاضران به اشتراک گذاشتند. همچنین گزارشی از برنامه‌های توانمندسازی دانش‌آموزی «صدف» و رویداد «دانوا» ارائه شد و حاضران از چند شرکت عضو این مرکز بازدید کردند.

مسیر ثبت‌نام و استقرار در شعبه دماوند

علاقه‌مندان و تیم‌های نوآور برای استفاده از فضای کار اشتراکی و فضای اختصاصی این مرکز می‌توانند از طریق مراجعه به سایت پارک فناوری پردیس و ارتباط با مرکز رشد فناوری نخبگان، تقاضای استقرار در شعبه دماوند را ثبت کنند.

افتتاح مرکز استعداد و نوآوری شهید ابراهیمی را می‌توان گامی در جهت گسترش جغرافیایی خدمات زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور دانست؛ اقدامی که با پیوند ظرفیت‌های خیرین، پارک فناوری پردیس و نهادهای محلی، به دنبال فراهم‌کردن فرصت شناسایی استعدادها، رشد تیم‌های نوآور و شکل‌گیری کسب‌وکارهای فناور در شرق استان تهران است.