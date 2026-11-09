به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «مهدی عیدی» رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس، در حاشیه این مانور مشترک که با حضور «علیرضا محیط مافی »رئیس اتاق اصناف، رئیس اتحادیه نانوایی‌ها و بازرسان بسیج اصناف برگزار شد، اظهار کرد: به همراه با رئیس اتاق اصناف، رئیس اتحادیه نانوایی‌ها و بازرسان بسیج اصناف یک مانور مشترک داشتیم. هدف از این مانور بررسی نانوایی‌هایی بود که سوخت جایگزین دارند تا در صورت بروز ناترازی یا مشکل در شبکه گاز، مطمئن شویم پخت نان انجام می‌شود.





تست موفق سوخت جایگزین در نانوایی‌های جاجرود

وی افزود: امروز از نانوایی‌ها بازدید کردیم و گاز جایگزین را تست کردیم. خوشبمانه تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و در صورت پیش آمدن مشکل یا ناترازی، نانوایی‌های ما می‌توانند کار خود را انجام دهند و پخت نان انجام شود. همشهریان عزیزمان هیچ‌گونه دغدغه فکری بابت مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید نداشته باشند.»

وابستگی نانوایی‌ها به گاز شهری؛ ضرورت دوگانه‌سوز کردن

وابستگی بخش قابل‌توجهی از واحدهای نانوایی به شبکه گاز شهری باعث شده است که آسیب به تأسیسات انرژی یا محدودیت در گازرسانی بتواند تولید و عرضه نان را با اختلال مواجه کند. دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها به معنای فراهم کردن امکان استفاده از سوختی غیر از گاز شهری برای فعالیت تجهیزات پخت است. گازوئیل و گاز مایع از جمله سوخت‌های جایگزینی هستند که در برنامه‌های استانی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اهمیت این اقدام زمانی بیشتر می‌شود که اختلال در شبکه گاز، فعالیت واحدهای نانوایی را متوقف کند. البته استفاده از سوخت جایگزین به‌تنهایی کافی نیست و تجهیز مشعل‌ها، تأمین مخزن و اتصالات مناسب و آموزش کارکنان برای تغییر منبع سوخت نیز ضرورت دارد.

تاب‌آوری نانوایی‌ها؛ فراتر از سوخت جایگزین

تاب‌آوری نانوایی‌ها به مجموعه‌ای از تجهیزات و زیرساخت‌های مکمل وابسته است. ژنراتور برق اضطراری برای فعال نگه داشتن تجهیزات وابسته به برق، ذخیره آب و پیش‌بینی سوخت کافی از جمله الزامات استمرار تولید هستند.

از سوی دیگر، لازم است رزمایش‌ها صرفاً به شمارش نانوایی‌های مجهز محدود نشوند و امکان واقعی پخت نان با سوخت جایگزین، میزان ذخیره سوخت، آمادگی تجهیزات و مهارت نیروی انسانی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

در مجموع، دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها گامی برای کاهش وابستگی تولید نان به شبکه گاز شهری است، اما موفقیت آن به تأمین پایدار سوخت، پشتیبانی مالی و تجهیز هم‌زمان زیرساخت‌های برق و آب بستگی دارد. مانور مشترک شهرستان پردیس نشان می‌دهد که این شهرستان با همکاری نهادهای نظارتی و صنفی، آمادگی نسبی خود را برای مواجهه با شرایط بحرانی افزایش داده است.