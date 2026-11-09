کپی پیوندچاپ0 دیدگاه87 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›طبیعت و جغرافیا فیلم<<طبیعت و جغرافیا فیلم تعداد بازدید: ۱۸ کد خبر: 4200894 | 87 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۷:۳۸ | 9 November 2026 حیات وحشسرسره بازی بچهها روی مار پیتون! ویدیویی عجیب از اندونزی وایرال شده که بچهها به جای استفاده از سرسره، روی یک مار پیتون بزرگ و مشبک سرسره بازی میکنند. این اقدام خطرناک را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200894/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:اندونزیحیات وحشویدیوپیتونمار پیتون گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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