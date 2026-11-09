خروشان شدن مهم ترین آبراه تهران بر اثر شدت بارش‌ها

خروشان شدن مهم ترین آبراه تهران بر اثر شدت بارش‌ها تصاویری از خروشان شدن مهم‌ترین آبراه تهران بر اثر شدت بارش‌ها را می‌بینید.

تصاویر تماشایی از تهران بارانی تصاویر تماشایی از تهران بارانی که به ویژه برای میلیونی هموطن ساکن خارج از ایران جذاب است و در …

تعقیب‌وگریز عجیب شتر در خیابان‌های چین! یک تصادف غیرمنتظره در شهر هامی واقع در منطقه سین‌کیانگ چین، به تعقیب‌وگریزی عجیب تبدیل شد. شتر…