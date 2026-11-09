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کد خبر: 4200894 87 بازدید تاریخ انتشار:

حیات وحش

سرسره بازی بچه‌ها روی مار پیتون!

ویدیویی عجیب از اندونزی وایرال شده که بچه‌ها به جای استفاده از سرسره، روی یک مار پیتون بزرگ و مشبک سرسره بازی می‌کنند. این اقدام خطرناک را می‌بینید.




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برچسب‌ها:
اندونزیحیات وحشویدیوپیتونمار پیتون

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