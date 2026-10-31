رگبار باران در تهران از عصر دوشنبه

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا اواخر وقت امروز (۹ آبان) با گذر سامانه بارشی ضعیف از روی استان در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی بارش پراکنده، گاهی رگبار باران، با احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقتی مورد انتظار است و در ارتفاعات بالادست رخداد رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین، در بعضی ساعت ها مه رقیق و کاهش شعاع دید دور از انتظار نیست.

با عبور سامانه بارشی دیگری از عصر دوشنبه تا چهارشنبه (۱۱ تا ۱۳ آبان) در سطح استان در بعضی ساعت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی گاهی رگبار باران با احتمال رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بالادست رخداد رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۰ آبان) کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر با احتمال وزش باد شدید و بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد و طی ‌دوشنبه (۱۱ آبان) کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، وزش باد شدید و گاهی رگبار و رعد و برق با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: ایسنا