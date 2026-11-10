اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا در اردبیل کودکستان و در شهرستان نیر دوره‌های کودکستان و ابتدایی «نوبت قبل از ظهر» بصورت غیرحضوری و در بستر «شاد» خواهد شد.

برف و سرما،برنامه مدارس اردبیل را عوض کرد

به گزارش تابناک؛ همچنین در مشگین شهر، نوبت قبل از ظهر کودکستان غیرحضوری خواهد بود و دوره ابتدایی با یک ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

نزدیک به ۲۵۶ هزار دانش‌آموز در ۲ هزار و ۵۴۱ آموزشگاه با یک هزار و ۱۵۱ کلاس درس با همکاری ۱۲ هزار معلم و مربی و ۶ هزار عامل اجرایی، اداری و خدماتی در سال تحصیلی جاری در استان اردبیل مشغول تحصیل علم هستند.

اداره کل هواشناسی استان اردبیل نسبت به تداوم بارش برف و باران و حاکمیت سرما در استان هشدار داده است.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت در شمال غرب ایران واقع شده و جزو مناطق سردسیر است.

منبع: ایرنا



