

به گزارش تابناک، منوچهر محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی، تشدید سامانه بارشی، قطعیت وقوع سیل و احتمال آب‌گرفتگی معابر، برای پیشگیری از حوادث و حفظ جان و سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، تمامی مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این استان در همه مقاطع، در نوبت صبح و عصر روز یکشنبه ۱۷ آبان تعطیل هستند.



وی با اشاره به آخرین وضعیت استان به دنبال صدور هشدار قرمز هواشناسی اظهار کرد: اوج فعالیت این سیستم بارشی در استان کهگیلویه و بویراحمد از اوایل صبح فردا شروع می‌شود و لازم است نهایت مراقبت را داشته باشیم.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: باتوجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید سامانه بارشی و هشدار سطح قرمز، قطعیت وقوع سیل، رعد و برق و آبگرفتگی معابر، برای جلوگیری از بروز حوادث و حفظ سلامت دانش آموزان و دانشجویان، دانشگاه‌ها و مدارس و همه مراکز آموزشی استان در تمامی مقاطع در تایم صبح و عصر تعطیل هستند.

