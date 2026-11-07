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تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد در روز یکشنبه

مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این استان روز یکشنبه ۱۷ آبان خبر داد.

کد خبر: 4200469تاریخ انتشار: 375 بازدید۰

تعطیلی
به گزارش تابناک، منوچهر محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی، تشدید سامانه بارشی، قطعیت وقوع سیل و احتمال آب‌گرفتگی معابر، برای پیشگیری از حوادث و حفظ جان و سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، تمامی مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این استان در همه مقاطع، در نوبت صبح و عصر روز یکشنبه ۱۷ آبان تعطیل هستند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت استان به دنبال صدور هشدار قرمز هواشناسی اظهار کرد: اوج فعالیت این سیستم بارشی در استان کهگیلویه و بویراحمد از اوایل صبح فردا شروع می‌شود و لازم است نهایت مراقبت را داشته باشیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: باتوجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید سامانه بارشی و هشدار سطح قرمز، قطعیت وقوع سیل، رعد و برق و آبگرفتگی معابر، برای جلوگیری از بروز حوادث و حفظ سلامت دانش آموزان و دانشجویان، دانشگاه‌ها و مدارس و همه مراکز آموزشی استان در تمامی مقاطع در تایم صبح و عصر تعطیل هستند.

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برچسب ها

تعطیلیهواشناسیمدارسدانشگاه هاکهگیلویه و بویر احمدبازندگی

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