نحوه فعالیت مدارس قشم اعلام شد

مدارس قشم از نهم آبان با همان الگوی آموزشی هفته‌های گذشته به فعالیت ادامه می‌دهند؛ برنامه‌ای که ترکیبی از کلاس‌های حضوری و مجازی است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۲۷
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نحوه فعالیت مدارس قشم اعلام شد

به گزارش تابناک، مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم گفت: تمامی مدارس شهری و روستایی این شهرستان از فردا نهم آبان مطابق برنامه هفته‌های گذشته و بدون تغییر در شیوه آموزشی، به صورت ترکیبی و با تلفیقی از آموزش حضوری و غیرحضوری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

عبدالرشید رضوانی اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، روند فعالیت آموزشی تمامی مدارس شهرستان قشم در شهرها و روستاها همچنان مطابق روال هفته‌های گذشته دنبال می‌شود و کلاس‌های درس به شیوه ترکیبی برگزار خواهد شد.
 
وی افزود: در برنامه آموزشی مدارس شهرستان قشم تغییری ایجاد نشده است و دانش‌آموزان همچنان مطابق برنامه تعیین‌شده از ظرفیت آموزش حضوری و مجازی استفاده خواهند کرد.
 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان قشم با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت‌های آموزشی بیان کرد: مدیران مدارس موظف هستند با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه اجرای منظم کلاس‌های درس و تداوم فرآیند یادگیری دانش‌آموزان را مطابق روال جاری فراهم کنند.
 
رضوانی ادامه داد: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره نحوه فعالیت مدارس به اولیا و دانش‌آموزان نیز از جمله موارد مورد تأکید است و مدیران باید اطمینان حاصل کنند که خانواده‌ها از شیوه برگزاری کلاس‌ها آگاهی کامل دارند.
 
وی تأکید کرد: تمامی مدارس شهری و روستایی شهرستان قشم از فردا با همان الگوی ترکیبی گذشته فعالیت خواهند کرد و تا زمان اعلام هرگونه تصمیم جدید، برنامه آموزشی بر همین اساس اجرا می‌شود.

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قشممدارسآموزش حضوریآموزش مجازی
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