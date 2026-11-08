در گفتوگو با تابناک مطرح شد؛
مدارس کرمانشاه فردا دایر است؛ آموزشها در همه مقاطع حضوری برگزار میشود
گروه استانها - مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمانشاه با اعلام اینکه مدارس استان فردا تعطیل نیست، گفت: فعالیت آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی بهصورت حضوری ادامه دارد و دانشآموزان باید در کلاسهای درس حاضر شوند.
«سلیمان محبی» مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه اظهار کرد: مدارس استان فردا دایر است و دانشآموزان در تمامی مقاطع تحصیلی باید بهصورت حضوری در کلاسهای درس حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به پایان بارندگیها افزود: در حال حاضر بارشی در استان نداریم و بارندگیهای اخیر به پایان رسیده است؛ ازاینرو برنامهای برای تعطیلی مدارس یا برگزاری غیرحضوری کلاسها در بستر شبکه شاد وجود ندارد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمانشاه ادامه داد: چنانچه در روزهای آینده بارندگی رخ دهد و شرایط جوی نیازمند تصمیمگیری باشد، موضوع بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
محبی همچنین گفت: در شرایط فعلی، مدارس استان در همه مقاطع تحصیلی دایر است و دانشآموزان باید فردا در کلاسهای درس حضور داشته باشند.
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