سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: مدارس بوشهر و گناوه در تمامی مقاطع غیرحضوری شد.

به گزارش تابناک؛ عبدالمحمد شعرانی گفت: بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان‌های بوشهر و گناوه، فعالیت تمامی مدارس این دو شهرستان در همه مقاطع تحصیلی و در نوبت‌های صبح و عصر، به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی خواهد بود.





وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس بر عهده ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها و مناطق است، افزود: اطلاع‌رسانی درباره نحوه فعالیت مدارس در سایر شهرستان‌ها و مناطق استان نیز بر اساس مصوبات ستادهای مربوطه انجام خواهد شد.

منبع: مهر



