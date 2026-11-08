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عبدالمحمد شعرانی

مدارس و دانشگاه‌های بوشهر امروز غیرحضوری شد

سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: مدارس بوشهر و گناوه در تمامی مقاطع غیرحضوری شد.

کد خبر: 4200476تاریخ انتشار: 2925 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ عبدالمحمد شعرانی گفت: بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان‌های بوشهر و گناوه، فعالیت تمامی مدارس این دو شهرستان در همه مقاطع تحصیلی و در نوبت‌های صبح و عصر، به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی خواهد بود.


وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس بر عهده ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها و مناطق است، افزود: اطلاع‌رسانی درباره نحوه فعالیت مدارس در سایر شهرستان‌ها و مناطق استان نیز بر اساس مصوبات ستادهای مربوطه انجام خواهد شد.

منبع: مهر


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برچسب ها

بوشهرمدارسمدیریت بحرانتعطیلی مدارسگناوه

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