رئیس مرکز هماهنگی عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت روددره‌ها و مسیل‌های پایتخت در پی بارش‌های شدید، از پایش آنلاین میزان آب‌گرفتگی و سطح پرشدگی این مسیرها خبر داد.

به گزارش تابناک؛ پدرام قودجانی، رئیس مرکز هماهنگی عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، اظهار کرد: از شب گذشته سنسورهای پایش و سنجش میزان آب در روددره‌ها فعال شده‌اند و میزان پرشدگی این مسیرها به‌صورت آنلاین رصد می‌شود. هر روددره ظرفیت مشخصی دارد و در صورتی که میزان پرشدگی از حد تعیین‌شده فراتر برود، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط انجام می‌شود.

وی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده در ساعت ۷: ۳۰ صبح امروز افزود: میزان پرشدگی روددره‌ها در محدوده دربند ۷ درصد، درکه ۵ درصد، وردآورد ۱.۵ درصد، باکری ۲ درصد و تجریش ۳ درصد بوده است.رئیس مرکز هماهنگی عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: در مسیل‌های پایین‌دست نیز میزان تجمع آب در محدوده منوچهری حدود ۱۵ درصد و در منطقه ۱۵ حدود ۶ درصد گزارش شده است. همچنین در محدوده غرب تهران، میزان پرشدگی روددره‌های واقع در مسیر چیتگر و پارک ارم به‌ترتیب حدود ۱۵ و ۲۵ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت روددره‌ها و مسیل‌های شهر در شرایط نرمال قرار دارد، گفت: سطح پرشدگی مسیرها در محدوده قابل قبول است و وضعیت تحت پایش مستمر قرار دارد. قودجانی درباره میزان بارندگی ثبت‌ شده در تهران نیز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سنسورهای شرکت، در محدوده شهری طی ۱۲ ساعت گذشته ۲۸ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است. همچنین میزان بارش در محدوده سولقان طی همین مدت به حدود ۲۵ میلی‌متر رسیده است.

وی با اشاره به هشدارهای هواشناسی و تشدید بارش‌ها تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت هشدار نارنجی است، اما از بعدازظهر امروز، شنبه، هشدار قرمز آغاز می‌شود و انتظار می‌رود طی ساعات آینده بر شدت بارش‌ها افزوده شود.

رئیس مرکز هماهنگی عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در پایان تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی تشدید بارندگی‌ها، پایش مستمر روددره‌ها و مسیل‌ها ادامه دارد و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: فارس



