گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن و حمله به پایگاه هوایی عیسی در بحرین با حمله پهپادی و وقوع آتش‌سوزی حکایت دارد.

به گزارش تابناک؛ منابع خبری از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه‌های نظامی آمریکا در بحرین خبر دادند.

الجزیره گزارش داد؛ در همین حال، ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند.

وزارت کشور بحرین نیز با صدور هشدار امنیتی درباره وجود خطر، از شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن حفظ آرامش، به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند و برای حفظ ایمنی عمومی، اخبار و اطلاعات را از طریق کانال‌های رسمی دنبال کنند.

برخی منابع غیررسمی از اصابت مستقیم و دقیق چندین فروند پهپاد به یکی از پایگاه‌های آمریکا در بحرین و زبانه کشیدن شعله‌های آتش خبر می‌دهند.

انفجار در پایگاه «عیسی» / زخمی شدن نظامیان آمریکایی

به گفته این منابع، پایگاه هوایی «عیسی» هدف اصابت پهپادها قرار گرفته است.

همچنین یک منبع رسانه ای از مجروح شدن شماری از نیروهای آمریکایی در پی بمباران پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین خبر داد.

منبع: مهر



