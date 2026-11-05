صفحه نخست»بین الملل»آمریکا»بین الملل 4317بازدید۰ پ کاریکاتورفرار مقامهای آمریکایی به مسکو+عکس کد خبر: 4200080تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱5 November 20264317 بازدید۰ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هاآمریکامسکوملانیا ترامپمقامات آمریکافرار ترامپ مطالب مرتبطسردار بلالی: کمک کنندگان به آمریکا، هدف مشروع ماستتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴آیا استیضاح پیت هگست کلید میخورد؟!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴دست رد روبیو بر سینه ترامپ زده شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴مارکو روبیو در آستانه کنارهگیری از دولت ترامپتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴واکنش محمد اسلامی درباره تهدیدهای مکرر ترامپ علیه تأسیسات هستهایتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ادعای بررسی گزینه حملات نظامی علیه ایران در کاخ سفیدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴اولین اظهارات ترامپ پس از شکست در انتخابات کنگرهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ترامپ برکناری هگست را بررسی میکندتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳تحریمهای جدید دولت ترامپ علیه ایران پس از شکست انتخاباتیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳چاک شومر: به جنگ علیه ایران پایان میدهیمتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳محسن رضایی: هرکسی با ایران دربیفتد تاوان آن را خواهد دادتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳شکستِ ترامپ، پناهِ دموکراتها، پیروزیِ ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳پاسخ قاطع ایران به اتهامپراکنی غرب در شورای آیموتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳کنایه سفارت ایران در لندن به ترامپ پس از شکست جمهوریخواهانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ادعای تازه ترامپ در مورد حمله به ایرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ایران به تاکتیکهای جنگ چریکی روی آورده استتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ترامپ در پی تغییر رژیم در ایران بود، اما این تغییر ابتدا در آمریکا رقم خوردتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳همتی: نقشه ترامپ علیه ایران به خودش برگشتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نام (اختیاری)ایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
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