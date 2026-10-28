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عکس: تمرین تیم ملی کشتی آزاد پیش از مسابقات جهانی

کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۰۱تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۵ ۲۳:۴۰
ملی‌پوشان کشتی آزاد ایران در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا مسابقات جهانی، آخرین تمرینات آماده‌سازی خود را با بالاترین سطح از آمادگی انجام دادند.
عکس: تمرین تیم ملی کشتی آزاد پیش از مسابقات جهانی
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