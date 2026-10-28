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عکس: تمرین تیم ملی کشتی آزاد پیش از مسابقات جهانی
ملیپوشان کشتی آزاد ایران در فاصله کوتاه باقیمانده تا مسابقات جهانی، آخرین تمرینات آمادهسازی خود را با بالاترین سطح از آمادگی انجام دادند.
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