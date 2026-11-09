گروه استان‌ها - فرماندار قروه با تأکید بر ضرورت آمادگی حداکثری دستگاه‌های اجرایی و امدادی در برابر تداوم احتمالی بارندگی‌ها گفت: هیچ مانعی نباید موجب وقفه یا کندی در خدمات‌رسانی به مردم و اقدامات مرتبط با حفظ ایمنی شهروندان شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان قروه با محوریت بررسی آخرین وضعیت بارندگی‌های اخیر و ارزیابی اقدامات انجام‌شده برای مقابله با مخاطرات ناشی از بارش‌ها، با حضور «مرتضی جوانمردی» ، فرماندار این شهرستان، در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، گزارشی از وضعیت حوزه‌های تحت مدیریت خود، اقدامات صورت‌گرفته و میزان آمادگی برای مقابله با پیامدهای احتمالی بارندگی‌ها ارائه کردند.

فرماندار قروه، با قدردانی از تلاش و هماهنگی مجموعه دستگاه‌های اجرایی و امدادی اظهار کرد: بارش‌های اخیر که در صورت نبود آمادگی می‌توانست به شرایط بحرانی منجر شود، با مدیریت مناسب، حضور به‌موقع نیروهای اجرایی و اقدامات امدادی به‌خوبی کنترل شد.

وی عملکرد شهرستان در مواجهه با مخاطرات طبیعی را قابل تقدیر دانست و افزود: هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بارندگی‌های اخیر، الگویی شایسته در سطح استان بوده است.

فرماندار قروه با اشاره به احتمال تداوم بارندگی‌ها در روزهای آینده، بر ضرورت حفظ آمادگی حداکثری دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: تمامی مجموعه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان باید با آمادگی بیشتر در میدان حضور داشته باشند و در هیچ لحظه‌ای از روند خدمت‌رسانی به مردم غافل نشوند.

جوانمردی همچنین تسریع در اقدامات امدادی و خدماتی، رفع موانع احتمالی و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: هیچ مانعی نباید موجب وقفه یا کندی در خدمات‌رسانی به مردم شود و همه دستگاه‌ها موظف‌اند با تمام توان برای حفظ ایمنی شهروندان و مدیریت پیامدهای احتمالی بارندگی‌ها اقدام کنند.

با توجه به احتمال تداوم بارندگی‌ها، استمرار آمادگی دستگاه‌های مسئول و پاسخ‌گویی سریع به حوادث احتمالی، ضرورتی است که باید تا پایان شرایط ناپایدار جوی به‌صورت جدی دنبال شود.