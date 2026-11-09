هشتمین جایگاه سوخت کامیاران در گردنه مروارید افتتاح شد
گروه استانها - هشتمین جایگاه عرضه سوخت شهرستان کامیاران در مجتمع خدماتی رفاهی ساشا، واقع در گردنه مروارید، با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی و ایجاد بیش از ۶۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، آیین افتتاح هشتمین جایگاه عرضه سوخت شهرستان کامیاران و نودوششمین جایگاه استان کردستان، روز یکشنبه ۱۷ آبانماه ۱۴۰۵ با حضور «سامان عرفانی» ، فرماندار کامیاران، «سالار مرادی» ، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.
فرماندار کامیاران، در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای خدماتی و رفاهی اظهار کرد: ایجاد چنین مجموعههایی نقش مؤثری در تأمین رفاه و آسایش شهروندان، مسافران و کاربران جادهای دارد و فرمانداری از طرحهای توسعهای که به ارتقای سطح خدمات در منطقه کمک کنند، حمایت میکند.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی نیز توسعه زیرساختها را از الزامات رونق گردشگری و جذب سرمایهگذاری دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تقویت اقتصاد منطقه و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.
در ادامه، «جلال حمهحسنی» ، مدیرعامل شرکت نفت استان کردستان، با اشاره به مشخصات فنی این جایگاه گفت: این مجموعه امکان عرضه بنزین و نفتگاز را دارد و ظرفیت ذخیرهسازی هر یک از این فرآوردهها ۹۰ هزار لیتر است. همچنین در احداث آن استانداردهای زیستمحیطی رعایت شده است.
«شهرام شکری» ، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کردستان نیز با تشریح روند اجرای پروژه اعلام کرد: این مجموعه در زمینی به مساحت حدود ۱۶ هزار مترمربع احداث شده و ادارهکل راهداری با تسهیل صدور مجوزها و ارائه پشتیبانیهای فنی، زمینه راهاندازی آن را فراهم کرده است.
«آرمان وطندوست» ، سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان نیز با اشاره به خدمات پیشبینیشده در مجتمع رفاهی این محدوده، بر اهمیت تکمیل فاز نخست این مجموعه در توسعه زیرساختهای گردشگری و خدمات رفاهی محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، فاز نخست مجتمع خدماتی رفاهی و جایگاه عرضه سوخت گردنه مروارید با سرمایهگذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و زمینه ایجاد بیش از ۶۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم کرده است.
با افتتاح این مجموعه، شمار جایگاههای عرضه سوخت شهرستان کامیاران به هشت و تعداد جایگاههای استان کردستان به ۹۶ واحد رسید.
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