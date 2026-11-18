گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه ورزش استان، خواستار اطلاع‌رسانی گسترده به مودیان مالیاتی و تخصیص یک درصد از مالیات قطعی آن‌ها به حوزه ورزش شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اکبر ورمقانی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان روز چهارشنبه در چهارمین جلسه کارگروه ورزشی استان که با حضور نمایندگان اصناف، پیشکسوتان ورزش و مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، مشارکت حاضران را نشان‌دهنده دغدغه‌مندی آن‌ها نسبت به توسعه و حمایت از ورزش استان دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی حمایت از ورزش اظهار کرد: حمایت از ورزش استان از سه مسیر مسئولیت‌های اجتماعی در سطح استانی، مسئولیت‌های اجتماعی در سطح ملی و تخصیص یک درصد از مالیات قطعی مودیان به حوزه ورزش امکان‌پذیر است.

معاون استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی افزود: باید تلاش کنیم تمامی مودیان مالیاتی استان از ظرفیت بند «ت» ماده ۷۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم مطلع شوند و با رغبت، یک درصد از مالیات قطعی خود را به حوزه ورزش استان اختصاص دهند.

ورمقانی ضمن قدردانی از حمایت‌های اصناف و بازاریان از ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی کردستان تصریح کرد: هدف از پیگیری اجرای این قانون، رفع بخشی از دغدغه‌های حوزه ورزش به شکلی هدفمند، منسجم و اصولی است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این جلسات جلب مشارکت تمامی مودیان مالیاتی استان است، گفت: نمایندگان و معتمدان اصناف می‌توانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ حمایت از ورزش و ترغیب فعالان اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت قانونی ایفا کنند.

معاون استاندار کردستان با اشاره به استعدادهای ورزشی استان خاطرنشان کرد: کردستان از ظرفیت‌ها، زیرساخت‌های انسانی و نیروهای مستعد و توانمندی در حوزه ورزش برخوردار است، اما امکانات و حمایت‌های موجود با استان‌های برخوردار قابل مقایسه نیست؛ بنابراین باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از هیأت‌های ورزشی، باشگاه‌ها و ورزشکاران استفاده کنیم.

در پایان این نشست، چند تفاهم‌نامه چهارجانبه با مشارکت مودیان مالیاتی، اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و اداره‌کل امور مالیاتی استان به امضا رسید.