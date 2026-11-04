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هشدار بارندگی و سیلاب در کرمان؛ خطر طغیان رودخانههای فصلی تا پایان هفته
گروه استانها - تداوم فعالیت سامانه بارشی تا پایان هفته، مناطق مختلف استان کرمان را با رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و تندبادهای لحظهای مواجه میکند؛ شرایطی که بهویژه در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان خطر آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و طغیان رودخانههای فصلی را افزایش داده و از روز پنجشنبه نیز با وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در بخشهایی از استان همراه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، فعالیت سامانه بارشی در استان کرمان تا پایان هفته ادامه دارد و رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و تندبادهای لحظهای، بهویژه در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان، احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و طغیان رودخانههای فصلی را افزایش داده است؛ همچنین از روز پنجشنبه وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در بخشهایی از استان پیشبینی میشود.
تداوم بارشها و احتمال آبگرفتگی در مناطق جنوبی
ادارهکل هواشناسی استان کرمان با صدور هشدار زرد و در پی هشدار شماره ۳۰، از تداوم فعالیت سامانه بارشی و حاکمیت ناپایداریهای جوی بهصورت متناوب تا پایان هفته خبر داد.
بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، این ناپایداریها در اغلب مناطق استان به شکل افزایش ابر، بارش باران، رگبار و رعدوبرق، تگرگ و تندبادهای لحظهای بروز خواهد کرد.
بیشترین میزان بارش در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان پیشبینی شده است؛ مناطقی که با توجه به شدت بارندگیها، احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و طغیان رودخانههای فصلی در آنها وجود دارد.
وزش باد شدید و گردوخاک از پنجشنبه
همچنین از روز پنجشنبه بر شدت وزش باد در استان افزوده میشود و این وضعیت تا اوایل هفته آینده در اغلب مناطق کرمان ادامه خواهد داشت.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، نیمه شمالی و نوار غربی استان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر وزش باد نسبتاً شدید تا شدید قرار میگیرند و در مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک و افزایش غلظت غبار وجود دارد.
با توجه به احتمال آبگرفتگی، طغیان رودخانههای فصلی و کاهش کیفیت هوا، توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت تمهیدات پیشگیرانه در مناطق تحت تأثیر این سامانه ضروری است.
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