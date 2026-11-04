احتمال افت فشار و قطع گاز در ۸ شهرستان کرمان؛ ۱۰۴ هزار خانوار در معرض محدودیت

گروه استان‌ها - در روزهای سرد سال، احتمال افت فشار و قطع گاز در هشت شهر استان کرمان به‌دلیل قرار گرفتن در انتهای خط انتقال گاز وجود دارد؛ خطری که بیش از ۱۰۴ هزار واحد مسکونی و هزاران واحد تجاری و خدماتی را با مشکلات اساسی روبرو می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، «محمدعلی طالبی» استاندار کرمان در جلسه ستاد مدیریت بحران استان با اشاره به هشدارهای قبلی درباره احتمال محدودیت گازرسانی در شرق کرمان گفت: احتمال افت فشار و قطعی گاز از ماه‌ها قبل مطرح شده و دستگاه‌های مسئول فرصت کافی برای پیش‌بینی شرایط و اتخاذ تدابیر لازم داشته‌اند.

وی تأکید کرد: با توجه به اخطاریه‌های صادرشده، هیچ‌گونه کم‌کاری از سوی دستگاه‌های اجرایی در زمینه آمادگی برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی پذیرفته نیست و تمامی دستگاه‌های مرتبط باید پیش از فرارسیدن اول دی‌ماه، برنامه‌های پیشگیرانه خود را عملیاتی کنند.

دستور تشکیل قرارگاه مدیریت مصرف گاز زمستانی

استاندار کرمان با اشاره به پیامدهای احتمالی قطع گاز برای خانوارها گفت: محدودیت در تأمین گاز، به‌ویژه در بخش خانگی، می‌تواند شرایط دشواری برای مردم ایجاد کند و لازم است پیش از وقوع بحران، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی انجام شود.

«طالبی» از تشکیل قرارگاه مدیریت مصرف گاز زمستانی استان خبر داد و بر ضرورت برگزاری مانورهای آمادگی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

وی همچنین تأمین نفت سفید، گازوئیل و سیلندر گاز را از اقدامات ضروری برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی دانست و خواستار اجرای مصوبات ستادهای ملی و استانی در این زمینه شد.

استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به‌موقع، دستور تشکیل کمیته اطلاع‌رسانی با مسئولیت روابط عمومی استانداری را نیز مطرح کرد تا برنامه‌های مدیریت شرایط احتمالی و اقدامات دستگاه‌های مسئول به اطلاع شهروندان برسد.

۸ شهرستان کرمان در معرض افت فشار و قطع گاز

در ادامه این نشست، «علی‌اصغر ذاکری‌هرندی» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تشریح وضعیت شبکه گازرسانی استان گفت: بر اساس اخطاریه مردادماه نهاد ریاست‌جمهوری درباره احتمال بروز محدودیت در تأمین گاز برخی استان‌ها، هشت شهرستان کرمان به دلیل قرارگرفتن در انتهای خط انتقال گاز، در معرض افت فشار و قطعی احتمالی قرار دارند.

وی افزود: در مناطق مشمول این هشدار، ۱۰۴ هزار واحد مسکونی، ۲۰۹ واحد کشاورزی، یک‌هزار و ۳۸۱ واحد تجاری، ۳۳۷ کسب‌وکار ویژه، ۵۲۳ نانوایی، ۷۶ مجموعه گردشگری، ۱۵۸ واحد صنعتی خرد، ۳۸۴ مرکز دولتی، ۴۷۷ واحد آموزشی، ۵۳۲ مکان مذهبی و چهار جایگاه سی‌ان‌جی قرار دارند.

بر این اساس، محدودیت احتمالی گاز تنها به خانوارها مربوط نیست و می‌تواند فعالیت واحدهای خدماتی، آموزشی، تجاری و برخی مشاغل را نیز تحت تأثیر قرار دهد.





احتمال محدودیت تأمین روزانه ۲ میلیون مترمکعب گاز

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان مصرف روزانه گاز بخش خانگی استان در روزهای اوج مصرف را حدود ۱۹ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: از این میزان، حدود دو میلیون مترمکعب مربوط به واحدهای مسکونی مناطق در معرض افت فشار است.

«ذاکری‌هرندی» با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای صنایع در زمستان‌های گذشته افزود: با افزایش مصرف خانگی، احتمال اعمال محدودیت برای بخش صنعت نیز وجود دارد و مدیریت مصرف باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری دنبال شود.

وی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید کرد و خواستار آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت شرایط احتمالی شد.

تأیید ۹۰ میلیون لیتر سوخت جایگزین برای صنایع کرمان

معاون استاندار کرمان همچنین از پیش‌بینی سهمیه ۱۳۰ میلیون لیتری سوخت برای صنایع استان خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰ میلیون لیتر از این میزان به تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی رسیده است.

به گفته وی، انتقال سوخت تأییدشده به مخازن مورد تأیید تا ۱۵ آبان‌ماه و زیر نظر دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت انجام خواهد شد.

«ذاکری‌هرندی» درباره تأمین سوخت جایگزین برای واحدهای ضروری نیز اعلام کرد: سوخت مورد نیاز نانوایی‌ها و واحدهای کشاورزی پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز محدودیت گاز، فعالیت این واحدها با اختلال مواجه نشود.

ضرورت اعلام برنامه مشخص برای جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی

با وجود اعلام برنامه‌های پیشگیرانه، هنوز نام هشت شهرستان در معرض محدودیت، نحوه توزیع سوخت جایگزین میان واحدهای مشمول و جزئیات برنامه تأمین انرژی مراکز آموزشی، درمانی و خدماتی در اطلاعات ارائه‌شده مشخص نشده است.

همچنین با توجه به قرارگرفتن بیش از ۱۰۴ هزار واحد مسکونی در محدوده‌های در معرض افت فشار، اطلاع‌رسانی درباره نحوه تأمین سوخت جایگزین خانوارها و اقدامات پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از قطع طولانی‌مدت گاز اهمیت دارد.

اکنون مهم‌ترین مسئله، میزان آمادگی عملی دستگاه‌های مسئول پیش از آغاز زمستان است؛ به‌ویژه آنکه استاندار کرمان تأکید کرده هشدار محدودیت گاز از ماه‌ها قبل اعلام شده و فرصت لازم برای برنامه‌ریزی وجود داشته است.