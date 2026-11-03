«رادان» دستور تأمین امکانات فرماندهی انتظامی جنوب کرمان را صادر کرد

گروه استان‌ها -«احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور، در پی پیگیری‌های «بهنام سعیدی» نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد و با هدف تکمیل زیرساخت‌های فرماندهی انتظامی جنوب کرمان، دستور تأمین تجهیزات، امکانات و اعتبارات مورد نیاز این مجموعه و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی آن را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، تأمین تجهیزات، امکانات و اعتبارات مورد نیاز فرماندهی انتظامی جنوب کرمان با دستور فرمانده کل انتظامی کشور در دستور کار قرار گرفت؛ دستوری که در پی پیگیری‌های «بهنام سعیدی» نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد و با هدف تکمیل زیرساخت‌های انتظامی جنوب استان صادر شده است.

«بهنام سعیدی» با اشاره به سفر اخیر «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور به جنوب کرمان، از صدور دستورهای ویژه برای تجهیز این فرماندهی و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز آن خبر داد.

به گفته سعیدی، در نشست اخیر، موضوع تأمین امکانات، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز فرماندهی انتظامی جنوب استان بررسی و برای تأمین این نیازها و سرعت‌بخشیدن به اجرای طرح‌های عمرانی تصمیم‌گیری شده است.

پیگیری تشکیل فرماندهی مستقل در جنوب کرمان

تشکیل فرماندهی انتظامی مستقل در جنوب کرمان از مطالباتی بود که در جریان سفر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به استان مطرح شد. «بهنام سعیدی» در نشست این کمیسیون با فرمانده کل انتظامی کشور، موضوع استقرار این فرماندهی با مرکزیت جیرفت را پیگیری کرد؛ مطالبه‌ای که در ادامه با موافقت و همراهی مسئولان انتظامی کشور دنبال شد.

«ابراهیم عزیزی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز پیش‌تر از موافقت فرمانده کل انتظامی کشور با تأمین تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و پشتیبانی‌های مورد نیاز این مجموعه خبر داده بود.

در ادامه این پیگیری‌ها، ستاد فرماندهی انتظامی جنوب استان کرمان با مرکزیت جیرفت مستقر شد و «مهدی پورامینایی» به‌عنوان نخستین فرمانده انتظامی جنوب استان معرفی شد.

استقرار پلیس‌های تخصصی و خدمات انتظامی در جیرفت

یکی از برنامه‌های اعلام‌شده برای توسعه فعالیت فرماندهی انتظامی جنوب کرمان، استقرار پلیس‌های تخصصی و واحدهای خدماتی در جیرفت است.

«احمدرضا رادان» در جریان سفر به جنوب استان از برنامه استقرار پلیس آگاهی، راهنمایی و رانندگی، فتا، امنیت اقتصادی و دیگر رده‌های تخصصی و پشتیبانی در این منطقه خبر داد.

همچنین راه‌اندازی واحدهای ارائه خدمات گذرنامه، صدور گواهینامه و شماره‌گذاری خودرو در جیرفت از جمله برنامه‌هایی است که برای این مجموعه پیش‌بینی شده است؛ اقداماتی که در صورت اجرا می‌تواند بخشی از مراجعات مردم شهرستان‌های جنوبی به مرکز استان را کاهش دهد.

رادان شکل‌گیری فرماندهی مستقل انتظامی جنوب کرمان را نتیجه پیگیری مردم، نماینده جیرفت و عنبرآباد و همراهی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دانسته است.

تأمین امکانات؛ شرط تکمیل ساختار جدید انتظامی

سعیدی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جنوب کرمان، کارکرد این مجموعه را قابل مقایسه با فعالیت نزدیک به ۲۰ اداره‌کل دانسته و بر ضرورت تأمین زیرساخت‌ها و امکانات متناسب با مسئولیت‌های آن تأکید کرده است.

وی همچنین خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های جنوبی برای پیشبرد فعالیت این فرماندهی شده است.

با وجود استقرار ستاد فرماندهی در جیرفت، تکمیل زیرساخت‌ها، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات عملیاتی و راه‌اندازی واحدهای تخصصی همچنان از نیازهای این مجموعه به شمار می‌رود. از این رو، میزان تحقق دستورهای صادرشده برای تأمین امکانات و زمان استقرار کامل پلیس‌های تخصصی، از موضوعاتی است که در ادامه فعالیت فرماندهی انتظامی جنوب کرمان باید مورد توجه قرار گیرد.