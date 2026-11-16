به گزارش تابناک؛ از روز گذشته (یکشنبه) اخباری مبنی بر باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه استقلال پس از دو دوره محرومیت منتشر شد، اما بررسی سامانه TMS فیفا (سامانه تطبیق نقل‌وانتقالات فیفا) نشان می‌دهد که پنجره این باشگاه همچنان بسته است.

با توجه به اینکه پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی فوتبال ایران از ۲۹ آذرماه آغاز می‌شود، وضعیت پنجره استقلال نیز در همین تاریخ مشخص خواهد شد. البته این موضوع منوط به آن است که تا آن زمان پرونده شکایت جدیدی علیه این باشگاه از سوی فیفا صادر نشود.

باشگاه استقلال از زمستان سال گذشته به دلیل شکایت منتظر محمد، هافبک عراقی و همچنین برخی پرونده‌های مربوط به قراردادهای فسخ‌شده، از دو پنجره نقل‌وانتقالات محروم شده بود.

منبع: تسنیم