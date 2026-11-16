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استقلال هنوز در حسرت نقل‌وانتقالات

برخلاف اخبار اعلام شده، هنوز پنجره نقل‌وانتقالات این باشگاه باز نشده است.

کد خبر: 4202219تاریخ انتشار: 441 بازدید

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به گزارش تابناک؛ از روز گذشته (یکشنبه) اخباری مبنی بر باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه استقلال پس از دو دوره محرومیت منتشر شد، اما بررسی سامانه TMS فیفا (سامانه تطبیق نقل‌وانتقالات فیفا) نشان می‌دهد که پنجره این باشگاه همچنان بسته است.

با توجه به اینکه پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی فوتبال ایران از ۲۹ آذرماه آغاز می‌شود، وضعیت پنجره استقلال نیز در همین تاریخ مشخص خواهد شد. البته این موضوع منوط به آن است که تا آن زمان پرونده شکایت جدیدی علیه این باشگاه از سوی فیفا صادر نشود.

باشگاه استقلال از زمستان سال گذشته به دلیل شکایت منتظر محمد، هافبک عراقی و همچنین برخی پرونده‌های مربوط به قراردادهای فسخ‌شده، از دو پنجره نقل‌وانتقالات محروم شده بود.

منبع: تسنیم

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برچسب ها

استقلالفیفانقل و انتقالاتمنتظر محمد

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