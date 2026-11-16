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مخابره کد اضطراری توسط اف-۳۵ بر فراز امارات

یک فروند جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ ۲ نیروی هوایی آمریکا بر فراز امارات متحده عربی در ارتفاع ۲۳ هزار فوت (حدود ۷ هزار متر) کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرده است.

کد خبر: 4202217تاریخ انتشار: 1689 بازدید

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به گزارش تابناک؛ یک فروند جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ ۲ نیروی هوایی آمریکا بر فراز امارات متحده عربی در ارتفاع ۲۳ هزار فوت (حدود ۷ هزار متر) کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرده است.

مخابره کد اضطراری ۷۷۰۰ به معنای وجود یک وضعیت اضطراری و فوری است که نیاز به فرود دارد.

منبع: فارس


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برچسب ها

اماراتامارات متحده عربیاف 35جنگنده اف 35کد اضطراری

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