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مخابره کد اضطراری توسط اف-۳۵ بر فراز امارات
یک فروند جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ ۲ نیروی هوایی آمریکا بر فراز امارات متحده عربی در ارتفاع ۲۳ هزار فوت (حدود ۷ هزار متر) کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرده است.
به گزارش تابناک؛ یک فروند جنگنده اف-۳۵ لایتنینگ ۲ نیروی هوایی آمریکا بر فراز امارات متحده عربی در ارتفاع ۲۳ هزار فوت (حدود ۷ هزار متر) کد اضطراری ۷۷۰۰ را مخابره کرده است.
مخابره کد اضطراری ۷۷۰۰ به معنای وجود یک وضعیت اضطراری و فوری است که نیاز به فرود دارد.
منبع: فارس
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