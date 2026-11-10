||20:05
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرعکس ناسا از پوشش برف شمالغرب و غرب کشور
651بازدید
۰

ادعای حمله به کشتی در آب‌های سرزمینی امارات

امارات اعلام کرد: شرکت «ادنوک لجستیک و خدمات» تأیید کرد که یکی از کشتی‌های این شرکت در پی حمله‌ای در آب‌های سرزمینی امارات آسیب دیده است.

کد خبر: 4201062تاریخ انتشار: 651 بازدید۰
امارات
به گزارش تابناک، امارات اعلام کرد: شرکت «ادنوک لجستیک و خدمات» تأیید کرد که یکی از کشتی‌های این شرکت در پی حمله‌ای در آب‌های سرزمینی امارات آسیب دیده است.

بنا بر این گزارش، شرکت «ادنوک لجستیک و خدمات» اعلام کرد این کشتی بعدازظهر امروز در پی حمله‌ای در آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی دچار خسارت شده است.

این شرکت افزود تیم‌های مربوطه همچنان در حال انجام اقدامات لازم برای رسیدگی به این حادثه هستند.

منبع: انتخاب

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

کشتیخلیج فارسحملهاماراتآب های سرزمینی

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.