651بازدید۰
ادعای حمله به کشتی در آبهای سرزمینی امارات
امارات اعلام کرد: شرکت «ادنوک لجستیک و خدمات» تأیید کرد که یکی از کشتیهای این شرکت در پی حملهای در آبهای سرزمینی امارات آسیب دیده است.
به گزارش تابناک، امارات اعلام کرد: شرکت «ادنوک لجستیک و خدمات» تأیید کرد که یکی از کشتیهای این شرکت در پی حملهای در آبهای سرزمینی امارات آسیب دیده است.
بنا بر این گزارش، شرکت «ادنوک لجستیک و خدمات» اعلام کرد این کشتی بعدازظهر امروز در پی حملهای در آبهای سرزمینی امارات متحده عربی دچار خسارت شده است.
این شرکت افزود تیمهای مربوطه همچنان در حال انجام اقدامات لازم برای رسیدگی به این حادثه هستند.
منبع: انتخاب
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.