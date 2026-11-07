گروه استان‌ها - رئیس پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری یکی از کارکنان یک فروشگاه خبر داد که در چندین مرحله، ۲ تن مرغ را به سرقت برده بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان یزد ، سرهنگ کارآگاه «حمیدرضا زارع» ، رئیس پلیس آگاهی استان یزد، اظهار کرد: در پی شکایت مسئول یک فروشگاه مبنی بر سرقت مقادیری مرغ از این واحد صنفی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.





وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند که از کارکنان همان فروشگاه بود.





رئیس پلیس آگاهی استان یزد ادامه داد: متهم پس از انتقال به اداره پلیس، در جریان تحقیقات به سرقت ۲ تن مرغ از فروشگاه در چندین مرحله اعتراف کرد.