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آخرین خبرگرانی میوه در یزد؛ دلالان حذف می‌شوند یا فقط بازارچه‌ها تکثیر؟
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رئیس پلیس آگاهی خبر داد:

پایان سرقت‌های سریالی مرغ در یزد

گروه استان‌ها - رئیس پلیس آگاهی استان یزد از دستگیری یکی از کارکنان یک فروشگاه خبر داد که در چندین مرحله، ۲ تن مرغ را به سرقت برده بود.

کد خبر: 4200317تاریخ انتشار: 18 بازدید۰

IMG_۱۷۹۴۰۴۳۶۰۳۹۹۸به گزارش خبرنگار تابناک در استان یزد، سرهنگ کارآگاه «حمیدرضا زارع» ، رئیس پلیس آگاهی استان یزد، اظهار کرد: در پی شکایت مسئول یک فروشگاه مبنی بر سرقت مقادیری مرغ از این واحد صنفی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.


وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند که از کارکنان همان فروشگاه بود.


رئیس پلیس آگاهی استان یزد ادامه داد: متهم پس از انتقال به اداره پلیس، در جریان تحقیقات به سرقت ۲ تن مرغ از فروشگاه در چندین مرحله اعتراف کرد.

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یزدسرقت سریالیسرقت‌‌

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