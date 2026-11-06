گروه استان‌ها - امام جمعه موقت یزد با بازخوانی بخش‌هایی از خطبه حضرت زهرا(س) ، نسبت به پیامدهای بی‌تفاوتی در برابر انحراف و ظلم هشدار داد و با اشاره به خشکسالی یزد، ضرورت احیای نماز باران، توجه مسئولان به معیشت مردم و پایبندی به شروط مذاکره با آمریکا را مورد تأکید قرار داد.

هشدار تکرار انحرافات تاریخی؛ سکوت در برابر ظلم، جامعه را به کجا می‌برد؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان یزد ، آیت‌الله «سید ناصر محمدی»، امام جمعه موقت یزد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بخش‌هایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) در جمع زنان انصار را تشریح کرد و با تأکید بر ضرورت بصیرت در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی، بی‌تفاوتی در برابر ظلم و انحراف را از آسیب‌های جدی جوامع دانست.

بی‌تفاوتی در برابر ظلم، زمینه‌ساز انحرافات تاریخی است

آیت‌الله محمدی با اشاره به خطبه حضرت زهرا(س) در روزهای پایانی عمر مبارک ایشان، اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این خطبه، گلایه از سکوت و بی‌تفاوتی مردمی بود که در برابر تضییع حق و ظلم آشکار واکنشی نشان ندادند.

وی با اشاره به موضوع غصب فدک و حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) افزود: حضرت زهرا(س) از مردمی گلایه داشتند که پیش از آن در مسیر حمایت از پیامبر(ص) فداکاری کرده بودند، اما در برابر حوادث پس از رحلت ایشان سکوت کردند.

امام جمعه موقت یزد ادامه داد: یکی از آفت‌های جامعه آن است که ظلم و ستم در آن اتفاق بیفتد، اما مردم نسبت به آن بی‌تفاوت باشند؛ موضوعی که در فرازهای مختلف خطبه حضرت زهرا(س) به‌روشنی مورد انتقاد قرار گرفته است.

پیش‌بینی پیامدهای انحراف از مسیر حق

وی با اشاره به بخش دیگری از خطبه حضرت زهرا(س) ، مسئله کنار گذاشتن امیرالمؤمنین علی(ع) از جایگاه خلافت را مورد توجه قرار داد و گفت: حضرت زهرا(س) تأکید داشتند که جامعه از شخصیتی آگاه، توانمند، قاطع و متعهد فاصله گرفت؛ شخصیتی که می‌توانست با مدیریت و دلسوزی، جامعه را به مسیر درست هدایت کند.

محمدی با اشاره به پیش‌بینی حضرت زهرا(س) درباره پیامدهای این انحراف تاریخی، بیان کرد: ایشان هشدار دادند که نتیجه چنین تصمیم‌هایی در آینده آشکار خواهد شد و به‌جای عدالت، زمینه شکل‌گیری حکومت‌های ستمگر و گسترش فتنه‌ها فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) نسبت به پیامدهای بلندمدت تصمیم‌های سیاسی جامعه هشدار داده بودند، افزود: این خطبه نشان می‌دهد که تصمیم‌های امروز یک جامعه می‌تواند سرنوشت نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد و مردم باید نسبت به آثار انتخاب‌ها و رفتارهای اجتماعی خود آگاه باشند.

خشکسالی یزد و ضرورت احیای نماز باران

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادامه خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها در این استان، اظهار کرد: با وجود آغاز فصل بارش و نزدیک شدن به نیمه پاییز، تاکنون بارندگی مؤثر و قابل توجهی در یزد نداشته‌ایم و این مسئله نگرانی‌ها درباره وضعیت منابع آبی را افزایش داده است.

وی با تأکید بر ضرورت انجام وظایف مسئولان برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و صنعتی در مدیریت منابع آب، افزود: در کنار اقدامات اجرایی، باید به توصیه‌های دینی نیز توجه کرد؛ چراکه قرآن کریم ایمان و تقوا را زمینه‌ساز نزول برکات آسمان و زمین معرفی می‌کند.

محمدی با اشاره به روایات مربوط به آثار تقوا در گشایش امور زندگی، تصریح کرد: تقوا کلید حل بسیاری از مشکلات است و در کنار آن باید سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در اقامه نماز باران نیز احیا شود.

هشدار درباره اعتماد به آمریکا؛ تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیست

وی در ادامه با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، به‌ویژه پیام صادرشده به مناسبت ۱۳ آبان، بر ضرورت توجه به سابقه اقدامات و سیاست‌های آمریکا علیه ملت ایران تأکید کرد.

امام جمعه موقت یزد اظهار کرد: نباید برخی جریان‌های غرب‌گرا تصور کنند که با تغییر دولت و حزب حاکم در آمریکا، سیاست‌های این کشور در قبال ایران تغییر اساسی می‌کند؛ چراکه جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها ممکن است در شیوه و تاکتیک متفاوت باشند، اما در تحریم و سیاست‌های فشار علیه ایران تفاوت بنیادینی ندارند.

وی با اشاره به تجربه ۴۷ سال گذشته افزود: آنچه از سوی آمریکا با عنوان مذاکره مطرح می‌شود، از نگاه آنان بیشتر به معنای تحمیل خواسته‌ها و دیکته کردن مطالبات است و نباید نسبت به ماهیت این رویکرد دچار خوش‌بینی شد.

تأکید بر معیشت مردم و پرهیز از ضعف مدیریتی

محمدی با اشاره به بخش دیگری از پیام‌های رهبر معظم انقلاب، رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را از وظایف مهم مسئولان دانست و گفت: مسئولان باید توجه بیشتری به وضعیت زندگی مردم داشته باشند و برای رفع مشکلات موجود تلاش کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی، بنا بر نظر کارشناسان، به سوءمدیریت یا ضعف در مدیریت بازمی‌گردد، افزود: ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده، انتظار می‌رود مسئولان با جدیت بیشتری برای بهبود شرایط معیشتی مردم اقدام کنند.

تأکید بر حفظ حضور مردم در میدان

امام جمعه موقت یزد همچنین حضور مردم در میدان‌ها و تجمعات را مورد توجه قرار داد و آن را نشانه حمایت از نظام، رهبری، مسئولان و رزمندگان دانست.

وی با تأکید بر اینکه نباید تأثیر حضور و همراهی مردم نادیده گرفته شود، از مشارکت و حمایت مردم قدردانی کرد و استمرار این همراهی را مورد تأکید قرار داد.

هفت شرط برای مذاکره؛ تأکید بر دریافت غرامت و رفع تحریم‌ها

محمدی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شروط هفت‌گانه مطرح‌شده از سوی برخی مسئولان کشور برای مذاکره با آمریکا، خواستار ایستادگی بر این شروط و پرهیز از عقب‌نشینی در برابر طرف مقابل شد.

وی از جمله این شروط را دریافت غرامت، خروج آمریکا از منطقه، توقف دائمی جنگ در همه جبهه‌ها، رفع محاصره اقتصادی و برداشتن تمامی تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: مسئولان باید بر این موارد محکم بایستند و در صورت طرح مذاکره، تحقق این مطالبات را مدنظر قرار دهند.

امام جمعه موقت یزد در پایان با دعا برای پیروزی نهایی جبهه اسلام، تعجیل در فرج امام زمان(عج) و سلامتی و توفیق رهبر معظم انقلاب، یاد و خاطره شهدا و امام راحل را گرامی داشت.