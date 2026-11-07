قیمت دلار امروز شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵؛ کاهش نرخ حواله یورو در مرکز مبادله

بازار ارز در نخستین روز هفته با نوسان کاهشی نرخ دلار در بازار آزاد آغاز به کار کرده است، در حالی که بررسی معاملات مرکز مبادله حاکی از تغییرات افزایشی در نرخ حواله‌های دلار و درهم است.





به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ تحولات بازار ارز در نخستین روز هفته با روندی دوگانه آغاز شد؛ جایی که قیمت دلار در بازار آزاد نوسان کاهشی به خود گرفته است، اما نرخ‌ دلار و درهم در مرکز مبادله جهت متفاوتی را به نمایش گذاشته اند. این رفتارِ هم‌زمانِ دو بازار، نشان‌دهنده سیگنال‌های متفاوتی است که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این روزها رصد می‌کنند.

بر اساس مشاهدات میدانی، بازار ارز امروز شنبه کار خود را با نوسان اسکناس آمریکایی در کانال ۲۶۷ هزار تومانی استارت زده است. در لحظه تنظیم این گزارش، هر دلار آمریکا در بازار آزاد روی پله ۲۶۷ هزار تومان معامله می‌شود که در مقایسه با روزهای گذشته، حکایت از افت آرام قیمت‌ها دارد. در کنار دلار، بازار سایر ارزهای کلیدی نیز شاهد تغییرات بود؛ به‌طوری‌که قیمت یورو به مرز ۳۰۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است و درهم امارات نیز عدد ۷۳ هزار تومان را روی تابلو صرافی‌ها ثبت کرده است.



سیگنال صعودی دلار در مرکز مبادله

در سوی دیگر بازار و در مرکز مبادله ارز و طلا، روند معاملاتی حواله‌ها مسیری صعودی را تجربه کرد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز با رشد ۳۷۴ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۱۸۷ هزار و ۷۱۸ تومان رسید. همچنین نرخ فروش حواله دلار آمریکا با افزایشی ۳۷۸ تومانی، کانال ۱۸۹ هزار و ۴۲۳ تومانی را لمس کرده تا فشار تقاضا در این بخش خود را بیشتر نشان دهد.



اما داستان برای یورو در مرکز مبادله متفاوت رقم خورده است. به گونه ای که نرخ خرید حواله یورو با کاهش ۷۹۲ تومانی در کانال ۲۰۹ هزار و ۳۷۵ تومان آرام گرفت است و نرخ فروش آن نیز با افت ۷۹۹ تومانی به رقم ۲۱۱ هزار و ۲۷۷ تومان عقب‌نشینی کرده است.



در این میان، درهم امارات هم‌راستا با دلار، روز مثبتی را پشت سر گذاشته است. به گونه ای که امروز در مرکز مبادله، نرخ خرید حواله درهم با ثبت رشد ۱۰۲ تومانی نسبت به پنج‌شنبه گذشته به ۵۱ هزار و ۱۱۴ تومان رسیده است و نرخ فروش آن نیز با افزایش ۱۰۳ تومانی، عدد ۵۱ هزار و ۵۷۹ تومان را به ثبت رسانده است.

