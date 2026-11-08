بازار سهام دومین روز هفته را با رشد اندک شاخص کل پشت سر گذاشت، اما منفی بودن اکثر نمادها و خروج ۳.۲ همت پول از معاملات خرد، تصویر متفاوتی از وضعیت دادوستدها نشان داد؛ همزمان در بازار ارز، قیمت دلار در تهران کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ نگاهی به روند معاملات در دومین روز هفته نشان می‌دهد که بازار سهام روز یکشنبه را با رشد اندک شاخص کل بورس پشت سر گذاشت؛ هرچند این افزایش به معنای مثبت بودن وضعیت بیشتر نمادها نبود و بخش بزرگی از نمادهای بورسی، معاملات خود را با بازدهی منفی به پایان رساندند.

به گونه‌ای که شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به رشد ۶۳۷۷ واحدی بسنده کرد و در سطح ۸ میلیون و ۸۹ هزار واحد ایستاد. همچنین در جریان دادوستدهای امروز، بیش از ۱ میلیون و ۱۸۷ هزار معامله به ارزش بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان در بورس به ثبت رسید.

چند درصد نمادها منفی شدند؟

این در حالی است که امروز ۶۳ درصد نمادهای بورس منفی بودند و در مقابل، تنها ۳۷ درصد نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند. به بیان دیگر، ۶۰۱ نماد بورسی بازدهی منفی برای سهامدارانشان داشتند تا رشد شاخص کل، با وضعیت عمومی تابلوی معاملات همسو نباشد.

خروج بیش از سه همت از بورس

هرچند در پایان بازار، ارزش سفارش‌های خرید به ۶.۲ همت رسید و ارزش سفارش‌های فروش نیز ۲.۷ همت ثبت شد، اما در نهایت، معاملات خرد بورس با خروج ۳.۲ همت پول همراه شد. بیشترین خروج پول مربوط به صندوق درآمد ثابت، صندوق طلا و فلزات بود و در سوی دیگر، گروه‌های حمل‌ونقل و صندوق نقره بیشترین ورود پول را داشتند.

نرخ ارز؛ افت دلار در بازار تهران و افزایش نرخ حواله‌ها

اما در روزی که تابلوی معاملاتی بورس شاهد خروج پول و منفی بودن بیش از نیمی از نمادها بود، شاخص ارزی نیز روند نزولی داشت؛ به گونه‌ای که قیمت دلار آمریکا در بازار تهران، در پایان معاملات امروز به رقم ۲۶۴۵۰۰ تومان رسید. قیمت یورو و درهم امارات نیز به ترتیب ۲۹۵۰۰۰ و ۷۲۴۰۰ تومان شد.

با این حال، روند نرخ‌ها در مرکز مبادله ایران متفاوت بود و برخلاف مسیر نزولی دلار در بازار تهران، نرخ حواله‌های ارزی در این مرکز افزایش یافت.

بر این اساس، نرخ خرید و فروش حواله دلار آمریکا به ترتیب ۱۸۸۰۹۴ و ۱۸۹۸۰۲ تومان اعلام شد که نسبت به روز قبل، افزایش بیش از ۳۰۰ تومانی را نشان می‌دهد.

نرخ خرید و فروش حواله یورو نیز در مرکز مبادله به ترتیب به ۲۰۹۶۰۴ و ۲۱۱۵۰۸ تومان رسید که در مقایسه با روز گذشته، بیش از ۲۰۰ تومان افزایش داشت. همچنین نرخ خرید و فروش حواله درهم امارات به ترتیب ۵۱۲۱۷ و ۵۱۶۸۲ تومان شد و افزایش بیش از ۱۰۰ تومانی را ثبت کرد تا نخستین روز هفته با تفاوت جهت حرکت دلار در بازار تهران و نرخ حواله‌ها در مرکز مبادله همراه باشد.