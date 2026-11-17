گروه استان‌ها - هشت ماه پس از شهادت «محمدجواد بلوچی»، از شهدای حادثه موسوم به «نَفَس» و فرزند شهرستان گرمسار، دخترش در بیمارستان سینای سمنان متولد شد؛ نوزادی به نام «ریحان» که حالا تنها یادگار پدر برای خانواده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان ، همسر شهید «محمدجواد بلوچی» از تولد دخترش پس از شهادت همسرش خبر داد؛ مردی که شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حادثه تونل در تهران، همراه با ۴۱ نفر دیگر به شهادت رسید.

وی درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: موشک به هواکش تونلی که همسرم و دیگر نیروها در آن حضور داشتند اصابت کرد و این افراد به دلیل کمبود اکسیژن به شهادت رسیدند.

همسر شهید بلوچی با اشاره به اینکه پس از شهادت همسرش از بارداری خود مطلع شده بود، گفت: حالا دخترمان «ریحان» به دنیا آمده و اگرچه همسرم حضور فیزیکی ندارد، اما در لحظه‌لحظه زندگی احساس می‌کنم کنارم است؛ همان‌طور که در زمان حیاتش همیشه پشتیبان و حامی من بود.

وی درباره انتخاب نام دخترش نیز توضیح داد: پیش از شهادت همسرم درباره فرزندآوری صحبت کرده و برای بچه‌دار شدن تصمیم گرفته بودیم، اما نام ریحان پس از خوابی که دو نفر از نزدیکان دیده بودند انتخاب شد. در آن خواب گفته شده بود که همسرم این نام را دوست دارد و ما نیز تصمیم گرفتیم همین نام را برای دخترمان انتخاب کنیم.

همسر شهید «محمدجواد بلوچی» با یادآوری علاقه همسرش به کودکان افزود: او در میان خانواده، دوستان و آشنایان به خوش‌رفتاری و احترام به دیگران شناخته می‌شد و با همه، از کودکان خردسال تا بزرگسالان، با مهربانی برخورد می‌کرد. همیشه دور بچه‌ها جمع می‌شد، با آن‌ها سرگرم می‌شد و علاقه ویژه‌ای به کودکان داشت.





وی با بیان اینکه امیدوار است دخترش ویژگی‌های اخلاقی پدر را در خود داشته باشد، گفت: همسرم مراقب بود کسی را از خود نرنجاند و تا جایی که می‌توانست به دیگران احترام می‌گذاشت. آنچه از او در ذهن خانواده و اطرافیان باقی مانده، خوش‌رویی، مهربانی، احترام و خنده‌رویی است و آرزو دارم ریحان نیز این خصلت‌ها را از پدرش به ارث ببرد.

همسر این شهید در پاسخ به اینکه اگر امروز همسرش در کنارش حضور داشت چه حرفی به او می‌زد، با ابراز دلتنگی گفت: فقط می‌گویم خیلی دلم برایش تنگ شده است.

بر اساس این گزارش، ۴۲ شهید موسوم به شهدای «نَفَس» از نیروهای پدافند هوایی و مرکز فرماندهی کنترل پدافند هوایی تهران بودند که شانزدهم اسفندماه ۱۴۰۴ در پی حمله به محل استقرارشان در غرب تهران به شهادت رسیدند.

در جریان این حمله، مسیرهای ورودی و خروجی و هواکش‌های محل استقرار نیروها هدف قرار گرفت و با مسدودشدن راه‌های تنفسی این سازه، مدافعان پدافند هوایی جان خود را از دست دادند. عنوان شهدای «نَفَس» نیز به دلیل ایستادگی این نیروها تا آخرین لحظات و ترک‌نکردن محل مأموریتشان برای آنان به کار برده شده است.