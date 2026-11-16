گروه استان‌ها - پیکر مطهر شهید «فرزند آقا قربانی» که در جریان عملیات‌های منطقه سردشت مفقود شده بود، پس از بیش از چهار دهه جست‌وجو و تفحص شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی از شناسایی پیکر مطهر یکی از شهدای مفقودالاثر شهرستان شازند پس از ۴۳ سال خبر داد.

پیکر مطهر شهید «فرزند آقا قربانی» که در جریان عملیات‌های منطقه سردشت مفقود شده بود، پس از بیش از چهار دهه جست‌وجو و تفحص شناسایی شد.

این شهید والامقام متولد فروردین‌ماه ۱۳۴۲ در شهر توره از توابع شهرستان شازند بود که در خردادماه سال ۱۳۶۱ به‌عنوان سرباز وظیفه به سنندج اعزام شد و سرانجام در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۶۲ در جریان دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بر اساس این گزارش، خبر شناسایی پیکر مطهر شهید به خانواده وی ابلاغ شده و زمان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پس از انجام هماهنگی‌های لازم اعلام خواهد شد.

بازگشت پیکر مطهر این شهید پس از ۴۳ سال، بار دیگر یاد و خاطره شهدای مفقودالاثر و چشم‌انتظاری خانواده‌های آنان را زنده کرد.