گروه استان‌ها - تحولات ماه‌های اخیر در شهرداری کلان‌شهر اراک، تصویری نگران‌کننده از بی‌ثباتی در مدیریت شهری ترسیم کرده است؛ تحولاتی که از برکناری و بازگشت شهردار آغاز شد و با تغییر سرپرستان و استعفاهای پیاپی، اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری اراک تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان مرکزی ، تحولات ماه‌های اخیر در شهرداری کلان‌شهر اراک، تصویری نگران‌کننده از بی‌ثباتی در مدیریت شهری ترسیم کرده است؛ تحولاتی که از برکناری و بازگشت شهردار آغاز شد و با تغییر سرپرستان و استعفاهای پیاپی، اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مدیریت شهری اراک تبدیل شده است.

ماجرا از شهریورماه آغاز شد؛ زمانی که شورای اسلامی شهر اراک با هشت رأی موافق، رأی به برکناری علیرضا محمودی داد، اما این تصمیم با ایرادات قانونی مواجه شد و محمودی مجدداً به جایگاه شهرداری بازگشت.

این بازگشت اما پایان اختلافات نبود. در آبان‌ماه، پرونده برکناری شهردار بار دیگر به جریان افتاد و این بار با تأیید فرآیند قانونی، علیرضا محمودی از مسئولیت شهرداری کنار رفت تا اراک وارد مرحله تازه‌ای از تغییرات مدیریتی شود.

پس از آن، علیرضا بیاتیان به‌عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد؛ انتخابی که با ایراد وزارت کشور مواجه شد و در نهایت به استعفای وی انجامید. در ادامه، احمد کربلایی‌حسنی با ۱۰ رأی اعضای شورای شهر به‌عنوان سرپرست جدید انتخاب شد؛ اما خبر استعفای او نیز بر ابهامات مدیریت شهری افزود.

شهرداری اراک؛ قربانی اختلافات یا ضعف در تصمیم‌گیری؟

آنچه امروز در شهرداری اراک جریان دارد، دیگر صرفاً جابه‌جایی چند مدیر نیست؛ بلکه پرسش جدی درباره توان تصمیم‌گیری، هماهنگی و مدیریت اختلافات در شورای شهر را مطرح می‌کند.

برکناری شهردار، بازگشت دوباره او، کنار رفتن مجدد و سپس تغییر سرپرستان در فاصله‌ای کوتاه، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا پیش از اتخاذ تصمیمات مهم، تمامی ابعاد حقوقی و مدیریتی موضوع بررسی شده است؟

بی‌تردید اختلاف‌نظر در شورای شهر امری طبیعی است، اما زمانی که این اختلافات به بی‌ثباتی در عالی‌ترین سطح مدیریت اجرایی شهر منجر شود، دیگر نمی‌توان از کنار تبعات آن به‌سادگی عبور کرد.

هزینه بی‌قراری مدیران را چه کسی می‌پردازد؟

اراک با مطالبات جدی در حوزه حمل‌ونقل عمومی، پروژه‌های عمرانی، آلودگی هوا، توسعه فضای سبز، زیرساخت‌های ورزشی و خدمات شهری مواجه است؛ مطالباتی که در سایه تغییرات پی‌درپی مدیریتی نباید به حاشیه رانده شوند.

تغییر مداوم مدیران می‌تواند موجب کندی تصمیم‌گیری، بلاتکلیفی پروژه‌ها، تضعیف نظارت و کاهش مسئولیت‌پذیری شود؛ هزینه‌هایی که در نهایت شهروندان باید پیامدهای آن را تحمل کنند.

شورای شهر در برابر یک آزمون جدی!

اکنون افکار عمومی انتظار دارد اعضای شورای شهر اراک به چند پرسش اساسی پاسخ دهند؛ چرا تصمیمات مدیریتی شورا در چند مرحله با چالش حقوقی و اجرایی مواجه شده است؟ چرا انتخاب سرپرستان به ثبات مدیریت شهری منجر نشده و برنامه شورا برای پایان دادن به این وضعیت چیست؟

مهم‌تر از همه، آیا اعضای شورا بر سر انتخاب شهردار آینده و شاخص‌های مدیریتی او به توافقی پایدار رسیده‌اند یا همچنان باید منتظر دور تازه‌ای از اختلافات و تغییرات بود؟

اراک به شهردار نیاز دارد، نه صندلی گردان مدیریتی!

واقعیت این است که اداره یک کلان‌شهر با تصمیمات مقطعی و تغییرات پیاپی امکان‌پذیر نیست. اراک به مدیری نیاز دارد که علاوه بر برخورداری از صلاحیت قانونی و توان اجرایی، برنامه‌ای روشن برای حل مشکلات شهر داشته باشد و بتواند با مجموعه شورا و دستگاه‌های اجرایی تعامل مؤثر برقرار کند.

«سندروم شهردار بی‌قرار» شاید عنوانی کنایه‌آمیز برای وضعیت این روزهای شهرداری اراک باشد، اما پرسش پشت آن کاملاً جدی است: آیا مشکل امروز اراک صرفاً نداشتن شهردار است یا نبود توافق و اراده‌ای پایدار برای اداره شهر؟

اکنون زمان آن رسیده است که شورای شهر به جای تداوم چرخه برکناری، بازگشت و استعفا، ثبات مدیریتی و منافع شهروندان را در اولویت قرار دهد؛ چراکه اراک بیش از هر زمان دیگری به مدیریت باثبات، برنامه‌محور و پاسخ‌گو نیاز دارد.