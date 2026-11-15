گروه استان‌‌ها - هم‌زمان با تشدید پایداری جو و بروز پدیده وارونگی دما، کیفیت هوای اراک بار دیگر با تهدید افزایش آلاینده‌ها مواجه شده است؛ وضعیتی که ضرورت نظارت جدی‌تر بر منابع آلاینده صنعتی و اجرای راهکارهای پایدار برای مقابله با آلودگی هوا را دوچندان می‌کند.

اراک، هوا ندارد! هشدارهای تکراری و مطالبه‌ای که بی‌پاسخ ماند!

به گزارش تابناک مرکزی ، هم‌زمان با تشدید پایداری جو و بروز پدیده وارونگی دما، کیفیت هوای اراک بار دیگر با تهدید افزایش آلاینده‌ها مواجه شده است؛ وضعیتی که ضرورت نظارت جدی‌تر بر منابع آلاینده صنعتی و اجرای راهکارهای پایدار برای مقابله با آلودگی هوا را دوچندان می‌کند.

بر اساس هشدار هواشناسی و مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، فعالیت برخی واحدهای آلاینده از جمله واحد آندسازی ایرالکو با محدودیت مواجه شده و بر تشدید نظارت بر صنایع، نیروگاه شازند، پالایشگاه و پتروشیمی و سایر منابع آلاینده تأکید شده است.

همچنین کنترل خودروهای دودزا، نظارت بر کوره‌های آجرپزی، معادن شن و ماسه و محدودیت فعالیت‌های آلاینده از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای کاهش آثار آلودگی هوا عنوان شده است.

سال‌ها درگیری و ادامه تصمیمات اضظراری!

با این حال، تکرار چنین تصمیماتی این پرسش جدی را مطرح می‌کند که چرا اراک با وجود سال‌ها مواجهه با معضل آلودگی هوا، همچنان درگیر راهکارهای مقطعی و تصمیمات اضطراری است؟

واقعیت آن است که وارونگی دما به‌تنهایی عامل آلودگی نیست، بلکه با حبس آلاینده‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی، ترافیک و سایر منابع انتشار، شرایط تنفسی شهروندان را دشوارتر می‌کند.

در این میان، انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با انتشار عمومی نتایج پایش آلاینده‌ها، اعلام سهم واقعی منابع صنعتی و متحرک در آلودگی و ارائه گزارش شفاف از برخورد با واحدهای متخلف، از تکرار چرخه هشدار و تصمیمات کوتاه‌مدت جلوگیری کنند.

هوای پاک مطالبه مردم اراک است؛ مطالبه‌ای که نباید هر سال با آغاز فصل سرما دوباره به تیتر هشدارها و مصوبات اضطراری محدود شود.