گروه استان‌ها - استاندار کردستان با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی، بر ضرورت تدوین پیشنهادهای کارشناسی برای اصلاح مقررات در سطح ملی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی استان برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «آرش زره‌تن لهونی» استاندار کردستان روز یکشنبه در هفتادوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور مدیرکل بازرگانی خارجی و مدیر بازرگانی داخلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سرپرست راه‌آهن غرب کشور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی، ریشه در قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و فرایندهای موجود دارد که اصلاح آن‌ها نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

وی با قدردانی از بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در این زمینه افزود: بخشی از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی، در پیشنهادهای ارائه‌شده به بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفته است که نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت پیگیری جدی این موضوع است.

استاندار کردستان با پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی متشکل از نمایندگان منتخب بخش خصوصی، مسئولان استانی و دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: این کمیته می‌تواند پیشنهادهای موجود را بررسی، تکمیل و دسته‌بندی کند تا مشکلات و مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت دقیق و کارشناسی تدوین شود.

زره‌تن لهونی با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در سطح ملی گفت: پس از جمع‌بندی پیشنهادها، می‌توان از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور برای طرح و پیگیری این مسائل استفاده کرد.

وی افزود: ارائه پیشنهادهای مستند و کارشناسی همچنین می‌تواند زمینه همراهی سایر استان‌ها را برای اصلاح مقررات و فرایندهای موجود فراهم کند.

استاندار کردستان در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی استان برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: در کنار پیگیری اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها در سطح ملی، نباید از ظرفیت‌های موجود در استان غافل شد.

زره‌تن لهونی خاطرنشان کرد: تا زمان اصلاح قوانین و فرایندهای موجود، باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه حمایت و مساعدت بیشتر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و برای رفع مشکلات آنان اقدامات عملی و مؤثر صورت گیرد.