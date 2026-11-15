استان‌ها، براساس اعلام سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک، پس از پذیرش استعفا، موضوع انتخاب سرپرست جدید شهرداری در دستور کار قرار گرفت و اعضای شورا پس از بررسی گزینه‌های مطرح‌شده، علیرضا بیاتیان را با ۸ رأی موافق به‌عنوان سرپرست جدید شهرداری اراک انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان مرکزی ، در پی برگزاری نشست فوق‌العاده شورای اسلامی کلان‌شهر اراک، استعفای احمد کربلایی‌حسنی از سرپرستی شهرداری اراک با ۸ رأی موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

بر اساس اعلام چگینی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک، پس از پذیرش استعفا، موضوع انتخاب سرپرست جدید شهرداری در دستور کار قرار گرفت و اعضای شورا پس از بررسی گزینه‌های مطرح‌شده، علیرضا بیاتیان را با ۸ رأی موافق به‌عنوان سرپرست جدید شهرداری اراک انتخاب کردند.

این انتخاب در حالی صورت می‌گیرد که بیاتیان پیش‌تر در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه نیز به‌عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شده بود، اما به دلیل ایراد قانونی درباره شرایط تصدی این مسئولیت، از سمت خود استعفا داد و پس از آن به‌عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منصوب شد.

همچنین احمد کربلایی‌حسنی در ۲۳ آبان‌ماه به‌عنوان سرپرست شهرداری اراک انتخاب شده بود، اما تنها حدود پنج ساعت پس از انتصاب، از این مسئولیت استعفا کرد.

بازگشت دوباره بیاتیان به رأس مدیریت شهرداری اراک، در شرایطی رقم خورده است که تغییرات پیاپی در رأس مدیریت شهری، بار دیگر پرسش‌هایی درباره ثبات مدیریتی و نحوه تصمیم‌گیری در شورای شهر اراک ایجاد کرده است.



