به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان، «محمدتقی ادهم» مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان ظهر امروز در جمع نمازگزاران جمعه مهدی‌شهر در حسینیه المهدی(عج)، پدافند غیرعامل را یکی از ارکان نظام دفاعی کشور برشمرد و اظهار کرد: این حوزه در کنار توان نظامی و نیروهای مسلح، مسئولیت حفاظت از مردم، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی و خدمات عمومی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور در سال ۱۳۸۲ به فرمان رهبر شهید انقلاب افزود: مأموریت اصلی این سازمان، صیانت از مردم به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه نظام است و حفاظت از تجهیزات، منابع و زیرساخت‌هایی که برای ارائه خدمات به جامعه ایجاد شده‌اند، در اولویت‌های بعدی قرار دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان با بیان اینکه حفظ جان مردم محور اصلی اقدامات پدافندی است، توضیح داد: هر اقدامی که بدون استفاده از سلاح و با هدف حفاظت از جان، اموال و دارایی‌ها انجام شود، در چارچوب پدافند غیرعامل قرار می‌گیرد؛ از رعایت نکات ایمنی در زندگی روزمره، مانند پوشیدن لباس گرم در هوای سرد، تا نصب حفاظ در حاشیه پرتگاه‌های جاده‌ای برای پیشگیری از حوادث.

گستردگی کارکرد پدافند غیرعامل در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی

وی با تأکید بر گستردگی کارکرد پدافند غیرعامل در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی یادآور شد: این رویکرد با تدبیر رهبر شهید انقلاب در ساختار حاکمیتی کشور جایگاه مشخصی پیدا کرد و اکنون در سطح استان‌ها نیز اداره‌کل پدافند غیرعامل و شوراهای مرتبط با مسئولیت استانداران فعالیت می‌کنند.

ادهم بازدارندگی و تاب‌آوری را دو مؤلفه اصلی پدافند غیرعامل معرفی کرد و افزود: بازدارندگی زمانی محقق می‌شود که کشور از توان علمی، فناوری و دفاعی کافی برخوردار باشد و این قدرت، محاسبات دشمن را برای اقدام نظامی تغییر دهد.

وی در توضیح مفهوم تاب‌آوری نیز اظهار کرد: تاب‌آوری به معنای توانایی کشور برای تحمل ضربه‌های ناشی از تهدیدها و حفظ عملکردهای ضروری است؛ بنابراین باید نقاط آسیب‌پذیر شناسایی، تهدیدهای احتمالی پیش‌بینی و برای کاهش خسارت‌ها، مدیریت بحران و بازگشت سریع به شرایط عادی برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان، پایداری ملی را حاصل پیوند بازدارندگی و تاب‌آوری دانست و خاطرنشان کرد: دستیابی به این پایداری، بدون توسعه دانش و آگاهی، دسترسی به اطلاعات و افزایش آمادگی در حوزه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست.

اهمیت توان هوافضای کشور در پاسخ به تهدیدها

وی در ادامه با اشاره به تجربه جنگ اخیر و نقش آمادگی دفاعی کشور در مقابله با حملات، به اهمیت توان هوافضای کشور در پاسخ به تهدیدها اشاره کرد و یادآور شد: این موضوع از جمله نکاتی بود که رهبر شهید انقلاب بر آن تأکید داشتند.

ادهم، با بیان اینکه شکل جنگ‌های امروز با دوران دفاع مقدس تفاوت دارد، افزود: در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، محدوده خط مقدم و پشت جبهه تا حد زیادی مشخص بود، اما در درگیری‌های جدید، مردم و زندگی روزمره آنان نیز مستقیماً در معرض تهدید قرار می‌گیرند.

وی حملات سایبری به بانک‌ها، جایگاه‌های سوخت و شبکه‌های ارتباطی را نمونه‌ای از این تهدیدها دانست و تصریح کرد: چنین اقداماتی صرفاً جنبه فنی ندارد، بلکه با مختل‌کردن خدمات مورد نیاز مردم می‌تواند زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه نارضایتی عمومی را فراهم کند؛ در چنین شرایطی ممکن است افکار عمومی از عامل اصلی ایجاد اختلال‌ها منحرف شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان، هدف دشمن از این اقدامات را تضعیف تاب‌آوری اجتماعی عنوان کرد و گفت: دشمن می‌کوشد با ایجاد اختلال در خدمات عمومی، نارضایتی مردم از دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های خدمت‌رسان را افزایش دهد.

وی در تشریح اقدامات استان سمنان برای کاهش آسیب‌پذیری خدمات عمومی، به تمهیدات انجام‌شده در حوزه تأمین نان اشاره کرد و افزود: تعدادی از نانوایی‌ها به موتور برق، مخزن آب و کپسول گاز مجهز شده‌اند تا در صورت بروز اختلال در تأمین انرژی و آب، امکان ادامه فعالیت آن‌ها فراهم باشد.

ضرورت بازنگری در شیوه طراحی و توزیع خدمات زیرساختی

ادهم با قدردانی از اقدامات مجموعه‌های فعال در بخش‌های ارتباطات، مخابرات، زیرساخت و انرژی استان خاطرنشان کرد: در این حوزه‌ها اقدامات مؤثری انجام شده، اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد و لازم است برای زمان بروز اختلال در زیرساخت‌ها، راهکارهای پشتیبان بیشتری پیش‌بینی شود.

وی بازنگری در شیوه طراحی و توزیع خدمات زیرساختی را ضروری دانست و اظهار کرد: بسیاری از شبکه‌ها و خدمات برای شرایط عادی و دسترسی مستمر به امکانات طراحی شده‌اند، در حالی که در وضعیت بحرانی باید امکان پشتیبانی، جایگزینی و ارائه خدمات از مسیرهای متنوع وجود داشته باشد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان، با اشاره به پیگیری برنامه‌های ارتقای تاب‌آوری از سوی استانداری، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: افزایش آمادگی در برابر تهدیدها تنها بر عهده دستگاه‌های مسئول نیست و تحقق آن به همراهی، همدلی و مشارکت مردم نیز نیاز دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی عمومی در برابر تهدیدهای احتمالی گفت: در شرایط جنگی ممکن است بخشی از خدمات با اختلال روبه‌رو شود؛ از این‌رو مردم باید با شناخت ماهیت تهدیدهای جدید، حفظ آرامش و همکاری با مجموعه‌های مسئول، در مدیریت شرایط دشوار و عبور از بحران نقش‌آفرینی کنند.