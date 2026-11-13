رفع موانع و شتاببخشی به طرحهای بنیاد راه آسمان در اولویت قرار گرفت
گروه استانها – فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به ظرفیتهای بنیاد راه آسمان و طرحهای در دست اجرای این مجموعه، از تشکیل کارگروهی با مشارکت دستگاههای اجرایی مرتبط برای بررسی مسائل، شناسایی موانع و فراهمکردن زمینه پیشرفت برنامههای این بنیاد خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان، «مهدی صمیمیان» شهرستان سمنان در دیدار با اعضای بنیاد راه آسمان، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را برای استفاده از ظرفیتهای این مجموعه ضروری دانست و اظهار کرد: بررسی دقیق مسائل و تسریع در اجرای طرحها مستلزم حضور و همکاری نهادهای مسئول است؛ ازاینرو مقرر شده موضوعات مطرحشده در قالب کارگروهی تخصصی دنبال شود.
وی افزود: این کارگروه با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل خواهد شد تا ضمن بررسی درخواستها و مسائل موجود، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و پیشبرد طرحها ارائه شود.
فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به ظرفیتهای منطقه برای توسعه و جذب سرمایهگذاری تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران و همراهی مجموعههای اجرایی میتواند به تقویت زیرساختها و بهرهبرداری مؤثرتر از امکانات و توانمندیهای موجود کمک کند.
«صمیمیان» در پایان با اعلام آمادگی فرمانداری برای پیگیری موضوعات مطرحشده، بر ضرورت مشخصشدن مسئولیت هر دستگاه، تقسیم وظایف و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات کارگروه تأکید کرد.
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