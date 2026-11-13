گروه استان‌ها – فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های بنیاد راه آسمان و طرح‌های در دست اجرای این مجموعه، از تشکیل کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای بررسی مسائل، شناسایی موانع و فراهم‌کردن زمینه پیشرفت برنامه‌های این بنیاد خبر داد.

رفع موانع و شتاب‌بخشی به طرح‌های بنیاد راه آسمان در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان ، «مهدی صمیمیان» شهرستان سمنان در دیدار با اعضای بنیاد راه آسمان، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را برای استفاده از ظرفیت‌های این مجموعه ضروری دانست و اظهار کرد: بررسی دقیق مسائل و تسریع در اجرای طرح‌ها مستلزم حضور و همکاری نهادهای مسئول است؛ ازاین‌رو مقرر شده موضوعات مطرح‌شده در قالب کارگروهی تخصصی دنبال شود.

وی افزود: این کارگروه با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل خواهد شد تا ضمن بررسی درخواست‌ها و مسائل موجود، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و پیشبرد طرح‌ها ارائه شود.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های منطقه برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران و همراهی مجموعه‌های اجرایی می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌برداری مؤثرتر از امکانات و توانمندی‌های موجود کمک کند.

«صمیمیان» در پایان با اعلام آمادگی فرمانداری برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده، بر ضرورت مشخص‌شدن مسئولیت هر دستگاه، تقسیم وظایف و نظارت مستمر بر اجرای مصوبات کارگروه تأکید کرد.