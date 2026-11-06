برخورد پژو پارس و شاهین در کرمان؛ ۷ نفر جان باختند و ۲ نفر مصدوم شدند

گروه استان‌ها - برخورد شدید دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و شاهین در محور چترود ـ کرمان، هفت جان‌باخته و دو مصدوم برجا گذاشت و نیروهای امدادی هلال‌احمر برای رهاسازی جان‌باختگان و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان، این حادثه ساعت ۱۹: ۲۸ پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در کیلومتر ۱۰ محور چترود ـ کرمان، در مسیر فرعی کاظم‌آباد رخ داد. در پی اعلام حادثه، نیروهای پایگاه امدادونجات بین‌شهری چترود از شعبه کرمان به محل تصادف اعزام شدند. ۷ جان‌باخته و ۲ مصدوم در تصادف مرگبار بر اساس گزارش عملیات امدادونجات، در این حادثه ۹ نفر دچار سانحه شدند که متأسفانه هفت نفر جان باختند و دو نفر دیگر مصدوم شدند. نیروهای هلال‌احمر پس از حضور در محل و ارزیابی وضعیت خودروهای حادثه‌دیده، عملیات امدادی و رهاسازی را آغاز کردند. در جریان این عملیات، پیکر پنج نفر از جان‌باختگان از میان خودروهای آسیب‌دیده رهاسازی شد و یک مورد نجات فنی نیز به ثبت رسید.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، انتقال مصدومان توسط تیم اعزامی هلال‌احمر انجام نشده است. عملیات امدادونجات پس از حدود یک ساعت و ۴۱ دقیقه، در ساعت ۲۱: ۰۹ به پایان رسید. تاکنون جزئیاتی درباره علت وقوع تصادف، هویت جان‌باختگان و وضعیت نهایی دو مصدوم در گزارش اولیه اعلام نشده است.