گروه استان‌ها - فرماندار کامیاران با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه آرد و نان، بر ثبت فوری سهمیه آرد خام روستایی در سامانه، تشدید نظارت بر نانوایی‌ها و برخورد قانونی با تخلفات تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، جلسه شورای آرد و نان شهرستان کامیاران روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ با حضور «سامان عرفانی» ، فرماندار شهرستان و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه، وضعیت تخصیص آرد خام‌پز روستایی، سهمیه نانوایی‌های آزادپز و میزان سهمیه آرد شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت نظارت دقیق بر توزیع و مصرف آرد تأکید کردند.

کیفیت نان، کفایت سهمیه آرد، نحوه توزیع و همچنین تجهیز واحدهای خبازی به سوخت جایگزین برای فعالیت در شرایط بحرانی از دیگر محورهای این نشست بود.

فرماندار کامیاران، با تأکید بر اهمیت نان به‌عنوان قوت غالب مردم اظهار کرد: سهمیه آرد خام روستایی باید در سریع‌ترین زمان ممکن در سامانه ثبت و فرآیند تخصیص آن شفاف‌سازی شود تا تأمین نان مورد نیاز روستاییان با مشکل مواجه نشود.

وی صیانت از حقوق شهروندان را اولویت مدیریت شهرستان دانست و افزود: از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم استفاده می‌کنیم و دستگاه‌های متولی باید با حساسیت کامل بر زنجیره تولید و توزیع آرد و نان نظارت داشته باشند.

فرماندار کامیاران با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فعلی این حوزه تصریح کرد: بازرسی‌های مستمر از واحدهای خبازی باید با جدیت ادامه یابد و با هرگونه تخلف، عرضه خارج از شبکه و کم‌فروشی، مطابق قانون برخورد قاطع صورت گیرد.

عرفانی همچنین خواستار جبران سریع عقب‌ماندگی‌های موجود از سوی دستگاه‌های مسئول شد و تأکید کرد که هیچ‌گونه اهمال و کوتاهی از متولیان حوزه آرد و نان پذیرفتنی نیست.

در پایان این نشست، تصمیماتی در زمینه بهینه‌سازی توزیع سهمیه آرد، ارتقای کیفیت نان و تأمین سوخت جایگزین برای نانوایی‌های شهرستان اتخاذ شد.

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