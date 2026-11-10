گروه استان‌ها - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان از افزایش ۲۷۰ درصدی کمک‌های مردمی طی پنج سال اخیر خبر داد و اعلام کرد: میزان زکات جمع‌آوری‌شده در استان طی سال ۱۴۰۴ به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «رضا طوسی» ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان، در نشست تخصصی حوزه زکات با اشاره به روند افزایشی مشارکت‌های مردمی در حمایت از نیازمندان، از رشد ۲۷۰ درصدی کمک‌های مؤمنانه مردم به این نهاد طی پنج سال گذشته خبر داد.

این نشست با حضور مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد کشور و اعضای شورای مدیران برگزار شد و طی آن، عملکرد استان کردستان در حوزه جمع‌آوری زکات و کمک‌های مردمی مورد بررسی قرار گرفت.

طوسی با تأکید بر نقش همکاری و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های تخصصی در تحقق این دستاورد، عملکرد کردستان در حوزه زکات را قابل توجه ارزیابی کرد.

وی افزود: مجموع زکات جمع‌آوری‌شده در استان کردستان طی سال ۱۴۰۴ به ۸۳ میلیارد تومان رسیده است که بیانگر رشد چشمگیر این حوزه نسبت به دوره‌های گذشته است.

افزایش ۲۷۰ درصدی کمک‌های مردمی طی پنج سال و جمع‌آوری ۸۳ میلیارد تومان زکات در سال گذشته، از جمله شاخص‌های اعلام‌شده در عملکرد کمیته امداد کردستان است؛ آماری که اهمیت مشارکت عمومی و ظرفیت‌های مردمی در حمایت از اقشار نیازمند را برجسته می‌کند.