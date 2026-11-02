زمین چمن مصنوعی امروله آماده بهرهبرداری شد
گروه استان ها - مطالبه چندینساله جوانان روستای امروله با پایان عملیات اجرایی زمین فوتبال چمن مصنوعی این روستا محقق شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، عملیات اجرایی پروژه زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای امروله به پایان رسید و یکی از مطالبات دیرینه جوانان این روستا پس از سالها انتظار به ثمر نشست.
این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی و فراهمکردن فرصتهای برابر برای فعالیت جوانان اجرا شده و میتواند نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی، گسترش ورزش همگانی و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی داشته باشد.
در همین راستا، اهالی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای امروله با ارسال پیامی از حمایتها و پیگیریهای «غریب سجادی»، فرماندار شهرستان سنندج، در تحقق این مطالبه چندینساله قدردانی کردند.
همچنین مردم روستا از همراهی و پیگیری بخشدار حسینآباد و تلاش مجموعه ادارهکل ورزش و جوانان استان کردستان در اجرای این پروژه تقدیر کردند.
اهالی روستای امروله در این پیام، توجه به مطالبات مناطق روستایی و توسعه زیرساختهای ورزشی را گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن دانسته و ابراز امیدواری کردند که بهرهبرداری از این مجموعه، زمینهساز نشاط، پویایی و شکوفایی استعدادهای ورزشی نسل جوان روستا باشد.
در بخشی از این پیام آمده است: امروز در امروله، تنها عملیات احداث یک زمین فوتبال به پایان نرسیده، بلکه مطالبهای دیرینه به ثمر نشسته، امیدی تازه جوانه زده و آرزوی سالهای دور جوانان این روستا رنگ واقعیت به خود گرفته است.
انتهای پیام/
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