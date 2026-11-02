به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، عملیات اجرایی پروژه زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای امروله به پایان رسید و یکی از مطالبات دیرینه جوانان این روستا پس از سال‌ها انتظار به ثمر نشست.

این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای فعالیت جوانان اجرا شده و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی، گسترش ورزش همگانی و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی داشته باشد.

در همین راستا، اهالی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای امروله با ارسال پیامی از حمایت‌ها و پیگیری‌های «غریب سجادی»، فرماندار شهرستان سنندج، در تحقق این مطالبه چندین‌ساله قدردانی کردند.

همچنین مردم روستا از همراهی و پیگیری بخشدار حسین‌آباد و تلاش مجموعه اداره‌کل ورزش و جوانان استان کردستان در اجرای این پروژه تقدیر کردند.

اهالی روستای امروله در این پیام، توجه به مطالبات مناطق روستایی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی را گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن دانسته و ابراز امیدواری کردند که بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه‌ساز نشاط، پویایی و شکوفایی استعدادهای ورزشی نسل جوان روستا باشد.

در بخشی از این پیام آمده است: امروز در امروله، تنها عملیات احداث یک زمین فوتبال به پایان نرسیده، بلکه مطالبه‌ای دیرینه به ثمر نشسته، امیدی تازه جوانه زده و آرزوی سال‌های دور جوانان این روستا رنگ واقعیت به خود گرفته است.

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